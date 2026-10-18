Cybersécurité : les cyberattaques en Afrique ont augmenté de 421 % en dix ans

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Le nombre de cyberattaques visant les organisations africaines a progressé de plus de 421 % entre 2016 et 2025, contre 307 % à l’échelle mondiale, selon le livre blanc Africa’s Digital Defense Race, commandé par Mastercard. En 2025, 69 236 cyberincidents ciblant des organisations du continent ont été recensés, soit environ un toutes les huit minutes.

Cette hausse accompagne l’expansion des usages numériques en Afrique. Entre 2016 et 2025, le nombre d’utilisateurs des services de paiement mobile a été multiplié par 5,9, celui des services bancaires numériques par 4,7, tandis que le marché du commerce électronique a été multiplié par 5,3.

Les secteurs des technologies, des services publics et des services financiers concentrent 44 % de l’activité cyber observée. Le rapport souligne également le manque de compétences en cybersécurité sur le continent, avec environ 200 000 postes à pourvoir dans ce domaine.

Pour Mastercard, le renforcement de la cyberrésilience passe notamment par la formation, l’amélioration des infrastructures et une coopération accrue entre les secteurs public et privé. Le livre blanc met en avant l’importance de protéger les données personnelles et financières à mesure que l’économie numérique africaine se développe.

D’après communiqué

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