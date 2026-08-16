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Cyclop OS 4.0 : Un ingénieur tunisien lance un système d’exploitation souverain taillé pour l’Afrique et l’Europe

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Bilel Rahmouni, ingénieur de 27 ans diplômé en réseaux et sécurité, amorce le lancement commercial de Cyclop OS 4.0. Pensé pour contrer l’obsolescence programmée logicielle et la dépendance envers les géants de la Tech, ce système d’exploitation Linux souverain comptabilise déjà plus de 20 000 utilisateurs dans le monde, sans le moindre budget publicitaire.

Les points clés du produit

Léger et durable, Cyclop OS 4.0 donctionne sur des machines modestes (moins de 2 Go de RAM) et démarre en moins de 15 secondes. Il réduit la consommation énergétique de près de 30 % et prolonge la durée de vie des équipements informatiques.

En termes de sécurisé et conformité RGPD, cet OS utilise un chiffrement du disque et du DNS, pare-feu natif, aucune télémétrie revendue et ses données sont hébergées au sein de l’Union européenne. Quant au modèle économiquen il est hybride. C’est à dire une version de base 100 % gratuite, complétée par quatre déclinaisons payantes sur abonnement annuel (Éducation à 10 €/poste, Pro à 39 €/poste, Gaming à 49 €/poste, et Entreprise sur devis).

Pour ce qui concerne l’écosystème mobile, il est accompagné de l’application compagnon Cyclop Connect pour synchroniser les notifications, fichiers et commandes du PC depuis un smartphone.

Une trajectoire entrepreneuriale récompensée

Né à Prague et ayant conçu la première mouture dans sa chambre d’étudiant pour pallier le manque de puissance de son ordinateur, Bilel Rahmouni a fait évoluer son projet en véritable aventure industrielle :

  • 2025 : 1er Prix du Printemps de l’Entrepreneur (EFREI Paris) et vitrine à VivaTech.
  • 2026 : Lauréat de la 3ᵉ édition du concours PEPITE.
  • Accompagnement : Incubé par EFREI Paris et PEPITE CréaJ Île-de-France, structuré juridiquement par le cabinet Bold et conseillé sur la stratégie commerciale par son mentor Nicolas Wiegele.

Souveraineté numérique et ambitions internationales

Cyclop OS vise en priorité les structures dépourvues de DSI d’État (écoles, PME, collectivités locales, cybercafés) en Europe comme en Afrique (notamment au Kenya). Alors qu’une licence propriétaire peut coûter jusqu’à 200 $ pour une machine à 180 $, Cyclop Technologies entend démocratiser l’accès à une informatique indépendante et vise rapidement le cap des 50 000 utilisateurs.

Pour télécharger cet OS en version Free pour le besoin Perso (payant pour les versions Pro), cliquez sur ce lien.

D’après communiqué

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