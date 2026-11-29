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La startup tunisienne Cynoia annonce le lancement de Hannibal AI, un assistant d’intelligence artificielle intégré à sa plateforme collaborative. Avec plus de 7 000 utilisateurs, principalement en Afrique de l’Ouest, l’entreprise entend proposer une solution adaptée aux réalités opérationnelles et linguistiques des organisations africaines.

Déployée le 12 novembre 2026 dans le cadre de la version 3.1 de Cynoia, cette nouveauté permet aux équipes d’interroger leurs données de travail en langage naturel. L’assistant exploite les informations disponibles dans les projets, les tâches, les discussions, les calendriers, les notes et les fichiers pour produire des réponses contextualisées, des synthèses et des points d’avancement. Il peut également générer des tableaux, des graphiques et des liens vers les tâches concernées.

Hannibal AI prend en charge plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’arabe, le wolof, le swahili, le haoussa et le yoruba. La plateforme Cynoia, qui regroupe gestion de projets, messagerie, visioconférence et partage de fichiers, est également conçue pour fonctionner avec une bande passante limitée.

Une IA intégrée à l’environnement de travail

Au-delà de son propre assistant, Cynoia ouvre également sa plateforme aux outils d’intelligence artificielle externes. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), des solutions comme ChatGPT, Claude ou Cursor peuvent accéder aux informations de l’espace de travail et y créer des tâches.

L’entreprise indique que ces connexions nécessitent un consentement explicite et peuvent être révoquées par les utilisateurs. Les propriétaires des espaces disposent également de la possibilité de suspendre l’ensemble des connexions.

Sur le volet de la protection des données, Cynoia indique héberger ses infrastructures sur AWS et auprès de fournisseurs cloud locaux, notamment Stellarix au Sénégal. Les certifications ISO 27001, ISO 42001 et SOC 2 sont actuellement en cours.

« Une équipe n’a pas besoin d’une IA qui écrit à sa place, elle a besoin d’une IA qui sait où elle en est », explique Nasreddine Riahi, cofondateur et PDG de Cynoia.

Une startup tunisienne tournée vers les marchés africains

Fondée en 2019 par Nasreddine Riahi et Ayoub Rabeh, Cynoia compte aujourd’hui plus de 7 000 utilisateurs, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali et au Nigeria. Parmi ses références figurent Yas Sénégal, Expresso Sénégal et MTN Côte d’Ivoire.

La startup, qui avait levé 850 000 euros en 2023 auprès notamment de Digital Africa, Bpifrance et 216 Capital, a également ouvert une filiale à Dakar en 2024. Elle emploie actuellement 15 personnes réparties entre la Tunisie, le Sénégal et la France.

Pour 2027, Cynoia prévoit de renforcer ses partenariats avec des opérateurs télécoms en Afrique du Nord et de l’Ouest, d’étendre sa présence géographique en commençant par l’Égypte et de préparer une nouvelle levée de fonds.

Avec Hannibal AI, l’entreprise tunisienne cherche ainsi à se positionner sur un segment qui dépasse la simple gestion collaborative : celui des plateformes de travail intégrant directement l’intelligence artificielle dans les processus quotidiens des entreprises africaines.

D’après communiqué

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