D-SAP : une start-up tunisienne innove dans l’industrie 5.0

La start-up tunisienne D-SAP (Data System Analysis Platform), fondée par Elyes Maherzi, Hugues Blin et Houssine Midouni, est à l’origine d’un procédé révolutionnaire d’optimisation de commande basé sur des algorithmes hybrides.

Ce procédé a été, dans un premier temps, déployé sur les pressoirs à vin de la société d’équipements industriels italienne, Della Toffola, acteur international dans la vinification; Propulsant ainsi l’équipementier italien à la place de leader du marché international, grâce aux pressoirs Ampelos, dotés d’une intelligence artificielle et interagissant dans le monde entier, permettant ainsi une amélioration de plus de 30% de la productivité. Ceci a été rendu possible grâce aux algorithmes créés par l’équipe de la jeune start-up.

Cette innovation place D-SAP comme acteur montant de la sphère Deeptech. D-SAP a pour objectif de combiner algorithme et intelligence humaine pour une industrie 5.0 performante et innovante, à travers sa plateforme de récolte et d’analyse de données, et son équipe de recherche & développement. D-SAP se revendique comme un accélérateur de maturité industrielle.

La société a obtenu le label « Start-up » par Smart Capital en septembre 2022 et bénéficie du programme The Dot ainsi que du programme AIR by Flywheel. Son expansion à l’international est déjà entamée avec une filiale au Canada et une ouverture prochaine en France, en tant que jeune entreprise innovante.

