Dabchy étend son activité en Égypte

Dabchy, la startup tunisienne au succès retentissant, étend ses horizons au-delà des frontières en annonçant officiellement son lancement en Égypte. Symbole de la fierté tunisienne, Dabchy s’affirme désormais comme un acteur régional dans le monde de la mode, propulsant la startup à un niveau supérieur et positionnant la Tunisie sur la carte du e-commerce régional.

“La pandémie a retardé nos plans initiaux mais n’a fait que renforcer notre détermination à réussir notre première expansion régionale. À chaque obstacle, nous avons répondu par l’innovation, le travail d’équipe et l’engagement envers notre vision. Nous avons alors choisi de transformer cette période en une opportunité d’évolution pour repenser et perfectionner notre produit et diversifier nos offres. Aujourd’hui, je suis extrêmement fière de voir notre travail acharné se concrétiser avec un produit mature et adapté au marché Égyptien, avec un système capable de gérer des milliers de commandes par jour”, dévoile Ameni Mansouri, CEO et fondatrice de Dabchy.

Avec une expertise de plusieurs années en Tunisie, Dabchy s’est forgé une réputation solide en tant que plateforme de confiance et novatrice, dédiée à la mode et à la durabilité. Aujourd’hui, Dabchy ouvre un nouveau chapitre de cette incroyable aventure, faisant de l’Égypte le prochain bastion de la mode responsable et de la réussite partagée.

Un bond audacieux vers l’international

Le lancement de Dabchy en Égypte marque un pas de géant pour cette startup tunisienne, reflétant sa capacité à relever les défis internationaux. En déployant son modèle éprouvé dans un marché aussi dynamique que celui de l’Égypte, Dabchy témoigne d’un engagement indéfectible à offrir une expérience e-commerce de premier ordre à un public mondial.

“Cette expansion nous remplit de fierté, car elle symbolise le rayonnement de la Tunisie à travers sa jeune et prometteuse scène startup. Nous sommes déterminés à défendre les valeurs tunisiennes qui nous ont propulsées jusqu’ici : l’innovation, la créativité, et surtout, la confiance dans notre communauté”, ajoute Ameni Mansouri, CEO de Dabchy.

La mode, un vecteur de changement durable

Chez Dabchy, la mode est bien plus qu’une simple transaction commerciale. La startup croit au pouvoir de la mode responsable pour un avenir durable. En encourageant la vente de vêtements d’occasion, Dabchy fait un pas de plus vers une industrie de la mode plus éthique et respectueuse de l’environnement.

Une communauté de confiance

Depuis ses débuts, la confiance a été la pierre angulaire. Dabchy a bâti une communauté florissante, basée sur le respect, la transparence, et l’entraide. Aujourd’hui, cette même confiance accompagne chaque étape de son expansion en Égypte, où l’entreprise souhaite voir grandir une communauté engagée et passionnée par la mode.

Un nouveau chapitre de succès partagé

Le lancement de Dabchy en Égypte ne représente pas seulement un accomplissement pour la startup, mais aussi pour l’ensemble de la communauté entrepreneuriale tunisienne.

