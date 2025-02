Dabchy sécurise une levée de fonds record à 7 chiffres en dollars pour renforcer sa position de leader du e-commerce circulaire

Partagez 0 Partages

Dabchy, la marketplace pionnière du e-commerce circulaire dédiée à la mode et aux articles de seconde main en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (MENA), annonce la clôture réussie de sa levée de fonds pré-Série A. Cette levée de fonds à sept chiffres figure parmi les trois plus importantes réalisées par un fonds de capital-risque international en Tunisie au cours des deux dernières années.

Ce tour de table a été mené par Janngo Capital, le plus grand fonds de capital-risque technologique accélérant l’égalité des genres en Afrique, récemment investi par le fonds de fonds tunisien Anava, aux côtés de co-investisseurs stratégiques tels que les fonds américains Renew et Village Capital. Plusieurs business angels de renom ont également participé, notamment les fondateurs d’InstaDeep, l’une des startups tunisiennes les plus en vue.

“Le marché de l’habillement représente environ 20 % du PIB tunisien et 80 % des emplois créés sont destinés à des femmes, basées aussi bien à Tunis qu’à l’intérieur du pays. Dabchy est un véritable pionnier dans la transformation durable du secteur de l’habillement en permettant d’accélérer sa croissance tout en améliorant son impact économique, social et environnemental. C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de nous engager en menant ce tour de table afin de permettre à Dabchy de renforcer sa position de leader de l’économie circulaire en Tunisie et d’accélérer son expansion en Égypte, et bientôt au-delà.”, commente Fatoumata Bâ, Fondatrice et Présidente Exécutive de Janngo Capital.

Avec 80 % des achats de vêtements et de chaussures en Afrique provenant du marché de seconde main, le potentiel est immense. Cependant, trouver des articles de qualité peut s’avérer difficile. Dabchy change la donne en offrant aux utilisateurs de téléphones mobiles l’expérience du thrifting. Cette plateforme, née en Tunisie en 2016, compte déjà 1,3 million d’utilisateurs, soit plus de 10 % de la population du pays, démontrant ainsi que praticité, style et durabilité peuvent aller de pair. Dabchy bénéficie de l’avantage du premier entrant sur son marché national et s’est déjà étendu en Égypte, avec une ambition claire : accélérer son expansion en Afrique du Nord et au Moyen-Orient d’ici 2026.

Ce financement permettra également à Dabchy d’enrichir considérablement son offre. L’entreprise a notamment élargi son catalogue en lançant de nouvelles catégories très attendues par sa communauté, telles que Dabchy Men, une section dédiée aux hommes, ainsi que Maison, Sport, Livres et Jeux.

“Nous sommes ravis de la confiance que nous accordent nos investisseurs. Ce financement nous aidera à accélérer notre croissance, à améliorer l’expérience pour nos utilisateurs et à renforcer notre présence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Notre mission est claire : révolutionner l’e-commerce circulaire en alliant durabilité et performance financière.”, déclare Ameni Mansouri, CEO et co-fondatrice de Dabchy.

“Dabchy rend la mode de seconde main fluide, digitale et ludique, et son succès précoce prouve à quel point les consommateurs recherchent une manière plus intelligente et plus simple de faire leurs achats”, déclare l’investisseur Ashley Maddox. “Au cœur de cette réussite se trouve Ameni Mansouri, une fondatrice visionnaire et dynamique qui transforme la manière dont les femmes et les hommes achètent leurs vêtements préférés. Je ne doute pas que Dabchy conquerra l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.”

Cette levée de fonds constitue une étape stratégique majeure pour Dabchy. Elle permettra d’accélérer son expansion géographique, de diversifier ses catégories de produits et d’améliorer l’expérience utilisateur, afin d’assurer une croissance continue et durable. L’entreprise met également l’accent sur l’optimisation de ses services logistiques, pour garantir des transactions toujours plus fluides et sécurisées.

La croissance rapide de la startup en Tunisie confirme la forte demande du marché et sa capacité à scaler efficacement ses opérations marketing, logistiques et technologiques. Son modèle basé sur l’économie circulaire séduit autant les investisseurs traditionnels que ceux engagés dans l’impact.

Avec cette levée de fonds, Dabchy réaffirme son ambition de devenir la référence du e-commerce circulaire dans la région, inspirée par des modèles de succès tels que Vinted, en offrant une alternative responsable et accessible aux consommateurs soucieux de réduire leur impact environnemental.