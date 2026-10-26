DACHSER renforce ses capacités logistiques en Tunisie avec un nouveau site à Sousse

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À l’occasion de ses 40 ans de présence en Tunisie, DACHSER annonce un nouvel investissement dans la région de Sousse, avec la construction d’un site de 6 000 m² destiné à renforcer les capacités logistiques du groupe et à accompagner les exportateurs tunisiens sur les marchés internationaux.

Présent dans le pays depuis 1986, le groupe a progressivement développé ses services de transport routier, aérien et maritime. Il s’appuie aujourd’hui sur deux sites, 136 collaborateurs et 15 000 m² de surfaces sous douane pour servir plusieurs secteurs industriels, notamment l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, la santé et le textile.

En 2025, DACHSER avait déjà investi deux millions d’euros dans la modernisation de son système informatique et l’extension de ses capacités opérationnelles en Tunisie. À travers ce nouvel investissement, l’entreprise entend consolider son maillage territorial et renforcer la connexion des industriels tunisiens à son réseau international, qui compte près de 400 agences dans plus de 40 pays.

D’après communiqué

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