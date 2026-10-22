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Dar Blockchain lance un programme d’incubation Web3 avec Wiki Startup et UGFS North Africa

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Dar Blockchain et The Hashgraph Association ont lancé, en partenariat avec Wiki Startup et UGFS North Africa, un programme d’incubation destiné à transformer des projets issus du Hedera Africa Hackathon en startups prêtes à lever des fonds. Le programme, qui s’étend d’octobre 2026 à janvier 2027, accompagne 18 projets avec l’objectif de faire émerger au moins cinq entreprises prêtes à un financement en amorçage (seed). La société allemande Softstack intervient comme partenaire en cybersécurité.

L’initiative vise à dépasser la logique des prix distribués lors des hackathons en accompagnant les équipes dans le développement de leurs produits, la validation de leur marché et la structuration de leur modèle économique. Une partie des 900 000 dollars de prix attribués aux lauréats est consacrée à cet accompagnement.

Un programme pour transformer les prototypes en entreprises

Le programme s’inscrit dans la continuité du Hedera Africa Hackathon, clôturé en avril 2026. Selon les organisateurs, cette compétition a mobilisé plus de 13 000 développeurs, généré plus de 1 300 projets et touché plus de 45 000 participants à travers des activités de formation et de certification, dans plus de 20 pôles africains et en ligne. Le hackathon disposait d’une enveloppe de prix d’un million de dollars.

Les 18 équipes retenues pour l’incubation viennent de plusieurs régions du monde, notamment du Nigeria, de l’Égypte, de l’Inde, du Brésil et des États-Unis.

Le parcours repose sur quatre sprints et cinq étapes de validation par un jury. Les équipes bénéficieront de 21 ateliers, de feuilles de route personnalisées, d’un accompagnement individuel par des experts et de mises en relation avec des partenaires de l’écosystème et des investisseurs.

L’accompagnement porte notamment sur la structuration des entreprises, les stratégies de commercialisation, la sécurité des applications et le déploiement de produits opérationnels sur le réseau Hedera. Les organisateurs visent, dès la troisième étape de validation, l’obtention de lettres d’intention signées ou le lancement de projets pilotes pour plus de 60 % des équipes.

Wiki Startup et UGFS North Africa mobilisés

Le programme associe plusieurs compétences complémentaires. Wiki Startup, incubateur et accélérateur tunisien, intervient sur la structuration des projets, leur exécution commerciale et leur stratégie de mise sur le marché. UGFS North Africa prend en charge l’accompagnement à la préparation à l’investissement et l’identification de mécanismes de financement adaptés.

Softstack apporte des ressources liées à la sécurité informatique, ainsi que des crédits d’intelligence artificielle, des réductions sur des produits et des offres destinées aux startups.

De son côté, The Hashgraph Association, organisation suisse à but non lucratif, soutient le développement de l’écosystème Hedera et l’adoption de ses technologies de registres distribués.

Pour l’écosystème tunisien, la participation de Wiki Startup et d’UGFS North Africa place des acteurs locaux au cœur d’un dispositif international qui cherche à rapprocher l’innovation technologique des exigences commerciales et financières nécessaires à la création d’entreprises durables.

Source: Communiqué

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