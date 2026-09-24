Dar Ventures et Plug and Play unissent leurs forces pour propulser DarE à l’échelle mondiale

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Le fonds d’investissement Dar Ventures s’allie au géant mondial de l’accélération Plug and Play pour propulser la nouvelle phase de DarE. Cette alliance stratégique vise à élargir l’impact de la plateforme dédiée aux technologies de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et de l’environnement bâti.

En s’appuyant sur le réseau international de Plug and Play et l’expertise sectorielle de Dar, le programme offre une vitrine mondiale et un accès privilégié aux marchés et aux investisseurs. Le programme DarE s’adresse aux startups en phase Pre-Seed à Pre-Series A disposant d’un MVP ou d’un produit prêt pour le marché, avec un fort potentiel de croissance.

Les participants bénéficient d’un parcours hybride intensif de 12 semaines comprenant un accompagnement sur mesure, du mentorat individuel et une mise en relation avec des experts du secteur. Bien qu’ouvert à l’international, le programme cible en priorité la région EMEA. Les candidatures ouvrent ce 24 septembre 2026 pour un lancement de la cohorte prévu en novembre 2026. Les inscriptions se font directement sur la plateforme officielle de Plug and Play.

Porté par Dar Ventures, qui a déjà incubé plus de 30 entreprises et investi dans 13 pépites en trois ans, et propulsé par Plug and Play et son réseau mondial présent dans plus de 60 bureaux, ce partenariat ambitionne d’accélérer l’innovation technologique dans la construction et les infrastructures. Plus d’informations, cliquez sur ce lien.

D’après communiqué

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