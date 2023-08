Data fixe : la fibre optique attire de plus en plus de consommateurs  

Partagez 0 Partages

La fibre optique attire de plus en plus les consommateurs tunisiens. En un an, cette technologie a enregistré une bonne évolution en termes de consommation selon le tableau de bord trimestriel de la consommation publié par l’Instance nationale des télécommunications (INT). Entre le premier trimestre de 2022 et la période correspondante l’année en cours, la consommation de la fibre optique a augmenté de 18,2%, selon les chiffres de l’INT.

Si la technologie fibre optique est fortement appréciée, c’est qu’elle permet aux consommateurs d’atteindre des débits nettement supérieurs, les contraintes des technologies xDSL en moins. La fibre optique répond, en effet, aux besoins des consommateurs gourmands en data dans un environnement fortement digitalisé.

Durant la période correspondante, la moyenne de consommation journalière est passée de 24,2 Go à 28,6 Go sachant qu’en 2021, la consommation moyenne était de 20 Go.

La fibre optique devrait, d’ailleurs, prendre le dessus et gagner davantage de terrain sur les prochaines années surtout que les technologies xDSL adossées au cuivre risquent de disparaître bien qu’elles aient encore le vent en poupe, du moins pour certaines. Selon les chiffres de l’INT, la technologie ADSL a, tout comme la fibre optique, connu une hausse en termes de consommation sur une année. Entre le premier trimestre de l’année écoulée et le premier trimestre de 2023, l’ADSL a affiché une augmentation de 3,1%.

Durant la période correspondante, la moyenne de consommation journalière est restée relativement la même. Entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la moyenne de consommation est passée de 8,26 Go à 8,52 Go.

L’ARPU du segment a, par ailleurs, connu une hausse. En une année, le revenu moyen par abonné de l’ADSL a affiché +11,1%, soit 3,6 dinars. En moyenne l’ARPU du segment est estimé, selon l’INT, à 36,2 dinars. Une croissance qui s’explique d’après le régulateur national par la part importante qu’accaparent les abonnements ≥8 Mbps, soit92% sur l’ensemble du parc.

La VDSL, elle, ne semble pas convaincre. Selon l’INT, cette technologie n’arrive pas à convaincre, de toute apparence. Entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la consommation journalière de la VDSL a chuté de 8,2%. La moyenne est passée, entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre 2023, de 15,8 Go à 14,5 Go, selon l’INT.

Il convient de noter que le parc filaire (ADSL, VDSL FO…) en Tunisie comptait jusqu’à fin mai 2023, 1.221.009 abonnements dont 994.000 abonnements ADSL, 170.000 VDSL et 54.000 fibre optique. Le parc ADSL a connu une baisse considérable en moins de deux mois. En mars 2023, le parc ADSL comptait 1.066.727 abonnements, selon l’INT.

Nadya Jennene