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Data mobile en Tunisie – Janvier 2026: la croissance tirée par les gros consommateurs, le chiffre d’affaires en forte hausse

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Le marché tunisien du mobile data confirme une mutation structurelle. En janvier 2026, la croissance ne vient plus du volume global d’abonnés, mais d’un usage plus intensif, porté par les offres à forte capacité.

Selon les dernières données publiées par le Instance Nationale des Télécommunications, les revenus des activations data mobile atteignent 95,8 millions de dinars en janvier 2026, contre 87,1 millions en 2025 et 85,3 millions en 2024. Une progression annuelle de +10%, après une quasi-stagnation entre 2024 et 2025 (+2%).

Le basculement vers les offres ≥ 25 Go se confirme

Derrière cette croissance, un signal fort : la bascule vers les gros volumes de data. Les offres ≥ 25 Go passent de 42 MDT en janvier 2025 à 54 MDT en janvier 2026, soit +29%.

À l’inverse, les offres < 25 Go reculent de 45 MDT à 42 MDT, soit -8%. Le marché évolue donc vers une logique de consommation intensive, où la valeur se déplace vers les utilisateurs les plus gourmands en data.

Cette dynamique se reflète dans les revenus globaux des opérateurs (y compris leurs activités FSI).

  • Janvier 2024 : 235,6 MDT
  • Janvier 2025 : 255,1 MDT (+8%)
  • Janvier 2026 : 323,2 MDT (+27%)

La hausse de +27% entre 2025 et 2026 marque une accélération nette, bien au-delà du rythme observé l’année précédente.

Une montée en gamme du marché

Ces indicateurs confirment une transformation du modèle économique des opérateurs en Tunisie :

  • montée en gamme des offres data
  • dépendance accrue aux usages intensifs (streaming, cloud, réseaux sociaux)
  • meilleure monétisation par utilisateur

Dans un contexte post-lancement de la 5G, cette évolution n’est pas anodine. Elle traduit un marché qui se prépare progressivement à absorber davantage de capacité, tout en augmentant la valeur générée par chaque abonné.

En filigrane, une question stratégique se pose pour les opérateurs : comment continuer à faire croître la valeur sans saturer les réseaux ni dégrader l’expérience utilisateur.

Walid Naffati

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