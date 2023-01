Data Mobile : la Tunisie offre des tarifs plus chers que l’Algérie et le Maroc

Partagez 4 Partages

Le coût de la data mobile varie fortement d’un pays à un autre. Si la facture est salée dans certaines régions du monde, dans d’autres elle peut être peu onéreuse. L’Afrique du Nord semble, d’ailleurs, bien loti en comparaison avec d’autres zones géographiques. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par Cable.co.uk.

Des données collectées montrent que sur les six pays d’Afrique du Nord, un seul s’affiche dans la catégorie de tarifs plus chers que la moyenne mondiale, soit 3,12 USD par 1Go. Les cinq autres pays de la région se situent dans la moitié la moins chère. En termes de répartition par pays, l’Algérie offre les tarifs les moins chers de la région avec 0,48 USD par 1Go. La Mauritanie, elle, présente les tarifs les plus chers de la région avec 2,74 USD par 1Go.

En Tunisie, le coût moyen d’1Go est de 1,21 USD. Ce qui en fait le deuxième pays le plus cher dans la région après la Mauritanie. Le coût moyen d’1Go d’internet mobile en Égypte et en Libye est pratiquement le même, soit 0,61 USD. Le Maroc offre la Data Mobile à un tarif un peu plus cher, soit 0,69 USD en moyenne pour 1Go.

Les cinq pays les moins chers du monde

Les Nord-africains ne sont pas, cependant, les plus chanceux. Selon le classement établi par Cable.co.uk, c’est à Israël qu’on peut s’offrir la Data Mobile la moins chère du monde : 1Go est commercialisé à 0,04 USD. Vient ensuite l’Italie où 1Go d’internet mobile coûte uniquement 0,12 USD. C’est d’ailleurs chez la Botte qu’on trouve les tarifs les moins chers de toute l’Europe. Saint-Marin est troisième du classement (0,14 USD), les Fidji quatrième (0,15 USD) et l’Inde (0,17 USD) cinquième dans le classement des pays aux tarifs Data Mobile les moins chers du monde. L’Inde dépend fortement de la Data Mobile, d’où le maintien des prix à un seuil abordable pour la population.



Les cinq pays les plus chers du monde

Venons-en maintenant aux pays où acheter de la Data Mobile s’apparente à se procurer un produit de luxe. C’est à Sainte-Hélène que les internautes doivent casser la tirelire. Pour 1Go, les Héléniens doivent débourser la modique somme de 41,06 USD. Le pays est le plus cher au monde en termes de coûts de l’internet mobile. De même pour les îles Malouines où 1Go coûte 38,45 USD. La situation est similaire à São Tomé et à Príncipe (29,49 USD). Les Tokélau sont quatrième sur la liste (17,88 USD) et le Yémen cinquième (16,58 USD).

Deux de ces cinq pays sont situés en Afrique subsaharienne, deuxième région la plus chères du monde pour les données mobiles, après les quatre États insulaires susmentionnés.

Peu de consommation, des tarifs exorbitants

Selon Cable.co.uk, les pays les moins chers pour l’achat de données mobiles se répartissent en gros en deux grandes catégories : certains disposent d’une excellente infrastructure de téléphonie mobile et de haut débit fixe, en plus du fait que les opérateurs soient en mesure de proposer de grandes quantités de données. Les autres, dont les réseaux à large bande sont moins avancés, dépendent fortement des données mobiles et l’économie dicte, de ce fait, les prix.

Les pays qui présentent des tarifs chers ont souvent une infrastructure loin d’être excellente et la consommation de la Data Mobile est très faible.

