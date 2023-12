De l’art d’entreprendre

Partagez 0 Partages

L’entrepreneuriat est bien plus qu’une aventure. C’est un long voyage où la créativité et la résilience se mêlent à la capacité de transformer des idées innovantes en projets viables et à l’aptitude à surmonter les obstacles. Pour en parler nous avons invité pour ce 155e épisode de DigiClub powered by Huawei Technologies, Topnet et Pristini School of AI, Jazem Halioui, auteur du livre “You are simply different », une rétrospective de l’expérience entrepreneuriale de ce serial startupeur.

Animé par une passion profonde pour la résolution de problèmes, Jazem a lancé une dizaine de startups. C’est cette passion qui l’alimentera pendant des années et le guidera à travers les hauts et les bas de l’aventure entrepreneuriale. Des hauts et des bas qu’il nous raconte dans son livre où il retrace ses succès, mais aussi ses échecs.

Sa curiosité incessante, sa volonté d’expérimenter et son bouillon d’idées sont au rendez-vous au moment même de l’écriture du livre. Il y partage d’ailleurs le parcours tout récent qu’il a dû suivre pour concrétiser une nouvelle idée de projet pour ainsi illustrer de la meilleure façon qui soit les enseignements que tout entrepreneur doit s’en inspirer dans sa quête permanente de l’excellence.

L’interview au complet est disponible en version audio sur notre canal SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne Youtube.

NJ