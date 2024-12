Dépendance numérique : les plus grandes pannes mondiales de 2024 vs l’Afrique et le Moyen-Orient

Partagez 0 Partages

En 2024, les interruptions numériques ont souligné la vulnérabilité de nos infrastructures connectées. Le rapport “Downdetector”, publié par “Ookla”, analyse les données recueillies entre janvier et septembre 2024 pour identifier les pannes ayant généré le plus de signalements à l’échelle mondiale. Downdetector s’appuie sur des signalements utilisateurs en temps réel pour cartographier les perturbations des services numériques, offrant ainsi une vue précise des impacts régionaux et globaux.

L’Afrique et le Moyen-Orient : une situation unique

Contrairement aux autres régions, l’Afrique et le Moyen-Orient ont subi plusieurs pannes critiques liées à Microsoft 365, dont la plus marquante est survenue le **14 mars**. Ces interruptions, qui n’ont pas été aussi fréquentes ailleurs, montrent une dépendance accrue des entreprises et institutions locales à ce service pour leurs opérations quotidiennes.

En outre, des services exclusivement locaux ont également enregistré des pannes notables :

– Telkom en Afrique du Sud, avec 55 mille signalements au 13 mai 2024.

– “du” aux Émirats arabes unis et “MTN” en Afrique subsaharienne ont aussi figuré dans le classement.

Ces événements mettent en évidence des défis spécifiques liés à la robustesse des infrastructures régionales.

Une comparaison avec le reste du monde

Ailleurs, les interruptions de services mondiaux comme Facebook ou WhatsApp ont dominé. En Europe, par exemple, aucune panne de Microsoft n’a été signalée parmi les plus importantes, contrairement à l’Afrique et au Moyen-Orient. En Amérique latine, les réseaux sociaux ont concentré les signalements, sans présence notable de pannes de services professionnels.

Cette distinction illustre une disparité dans l’usage des technologies et la dépendance aux services cloud, où l’Afrique et le Moyen-Orient dépendent largement de fournisseurs internationaux sans solutions de repli locales efficaces.

Tirer les leçons des pannes

Pour réduire ces vulnérabilités, les acteurs numériques de la région doivent :

– Renforcer la résilience des infrastructures locales.

– Diversifier les fournisseurs de services cloud pour éviter les points de défaillance uniques.

– Investir dans des alternatives régionales adaptées aux spécificités locales.

Alors que la 5G et les technologies émergentes se déploient, ces initiatives pourraient transformer la manière dont ces régions anticipent et gèrent les pannes à l’avenir.

La rédaction avec IA