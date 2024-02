Partagez 0 Partages

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé, le 7 février 2024, le déploiement de la plateforme nationale d’interopérabilité UXP développée par une société estonienne. Cette plateforme est opérationnelle au sein de quatre ministères (Intérieur, Education, Transport et Affaires sociales) pour le moment en attendant sa généralisation pour couvrir le reste des ministères et administrations tunisiennes.

Cette plateforme devrait permettre la facilitation de l’échange de données entre administrations, la réduction des documents requis en plus de l’archivage numérique des données et leur vérification automatique et en temps réel. Cela contribuerait notamment à l’amélioration des services administratifs.

La plateforme nationale d’interopérabilité fait partie d’un grand projet qui a pour objectif de contribuer au renforcement de la performance des services publics à travers le déploiement à grande échelle de l’administration électronique. Il comprend notamment la mise en place de services administratifs en ligne, de systèmes d’information sectoriels, d’un système d’identité digitale, en plus de la plateforme d’interopérabilité et d’échange de données.

D’après communiqué