Des dirigeants mondiaux lancent une commission mondiale sur l’IA au service du bien

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Le président rwandais Paul Kagame, le président-directeur général de Salesforce Marc Benioff et la secrétaire générale de l’UIT Doreen Bogdan-Martin ont annoncé aujourd’hui le lancement de la Commission mondiale « L’IA au service du bien ».

La Commission réunit plus de 40 membres fondateurs — dont des chefs d’État et de gouvernement, des PDG et des dirigeants d’entreprises, ainsi que des chefs d’agences des Nations Unies — afin de définir des solutions pratiques pour renforcer la confiance, élargir l’accès et libérer le potentiel de l’IA pour résoudre les défis du monde réel au rythme qu’exige cette technologie.

La Commission nouvellement créée occupe une place unique dans le paysage mondial de l’IA. En réunissant les acteurs clés qui conçoivent, déploient à grande échelle et influencent les politiques, et qui représentent les communautés, elle vise à contribuer à l’élaboration de solutions d’IA responsables, tous secteurs et frontières confondus, tout en garantissant la participation des pays en développement.

« Une chose est sûre : la technologie est censée être une force positive, et il est de notre responsabilité de l’utiliser à bon escient », a déclaré le président Kagame, coprésident de la Commission. « Œuvrons ensemble pour réduire les inégalités et permettre à un nombre croissant de nos citoyens de bénéficier des avantages que l’IA peut apporter à tous. » « La promesse de l’IA repose non seulement sur des opportunités incroyables pour la croissance de notre économie, mais aussi sur la confiance indispensable à notre réussite collective », a déclaré Benioff, coprésident de la Commission.

Avec 2,2 milliards de personnes toujours déconnectées, un quart de la population mondiale est exclue des progrès de l’IA. L’un des principaux objectifs de la Commission mondiale « L’IA au service du bien commun » sera de réduire la fracture numérique et de veiller à ce que l’IA devienne un outil pour relever les défis mondiaux, et non pour creuser les inégalités.

La nouvelle Commission mondiale « L’IA au service du bien commun » s’appuie sur les fondements de la Commission multipartite UIT/UNESCO sur le haut débit pour le développement durable, qui a contribué à définir les priorités mondiales en matière de connectivité, d’inclusion numérique et de développement économique.

« Aucune organisation ne peut, à elle seule, mettre l’IA au service de toute l’humanité », a déclaré Bogdan-Martin, vice-président de la Commission. « Il faudra un leadership collectif et l’expertise combinée de partenaires de tous les secteurs pour garantir que l’IA profite à tous, partout dans le monde. »

Source : Communiqué

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