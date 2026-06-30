Dès juillet 2026, Samsung Messages tire sa révérence au profit de Google Messages

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D’ici juillet 2026, l’application de messagerie native du géant sud-coréen, Samsung Messages, sera définitivement mise hors service au profit de Google Messages. Cette décision stratégique, déjà en œuvre sur les modèles les plus récents (comme la gamme Galaxy S25), marque la fin d’une fragmentation de longue date et le triomphe d’un standard de communication unifié : le RCS (Rich Communication Services).

Le RCS, véritable moteur du changement

La raison principale de cet abandon n’est pas le manque de succès de Samsung Messages, mais plutôt l’incapacité technique d’un standard vieux de 30 ans (le SMS/MMS) à suivre l’évolution des communications modernes. Le RCS est le successeur légitime. Il transforme la simple messagerie texte en une expérience enrichie, similaire à celle des applications tierces (WhatsApp, iMessage), mais intégrée nativement à l’application de messagerie par défaut de votre téléphone.

Contrairement au SMS traditionnel qui transite via les canaux de signalisation vocale de l’opérateur, le RCS utilise votre connexion de données (Wi-Fi ou 4G/5G). Il nécessite donc une infrastructure de réseau stable, un domaine où les réseaux THD excellent. Grâce au RCS, les utilisateurs bénéficient de :

Conversations de groupe améliorées.

Envoi de photos et vidéos en haute définition.

Accusés de lecture et indicateurs de frappe.

Messagerie via Wi-Fi.

Plutôt que de continuer à développer et maintenir sa propre implémentation du RCS, souvent en retard sur celle de Google, Samsung a choisi de s’appuyer sur l’expertise de son partenaire pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Que se passera-t-il en juillet 2026 ?

La date est fixée : à compter de cette date, l’application Samsung Messages ne sera plus compatible pour les communications standard sur les téléphones Galaxy où elle est encore active. Elle sera retirée du Galaxy Store et cessera d’envoyer ou de recevoir des SMS/MMS.

La transition sera conçue pour être aussi transparente que possible. Les utilisateurs devront simplement :

Ouvrir l’application Google Messages (souvent déjà préinstallée). La définir comme application SMS par défaut. L’intégralité de l’historique des conversations basculera automatiquement dans la nouvelle interface. Il est rassurant de noter qu’aucun message ne sera perdu.

Walid Naffati

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