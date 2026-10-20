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Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone envisagent une offre commune pour le satellite mobile en Europe

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Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone ont signé, le 19 octobre 2026, une lettre d’intention pour étudier une offre commune en vue de l’acquisition de fréquences dédiées aux services mobiles par satellite (MSS) en Europe. L’initiative vise à développer la connectivité directe entre les satellites et les smartphones, tout en renforçant la souveraineté européenne dans les infrastructures de télécommunications.

Les quatre opérateurs souhaitent proposer un modèle ouvert permettant à l’ensemble des opérateurs mobiles d’accéder aux futurs services de connexion directe aux appareils, ou Direct-to-Device (D2D). L’objectif est de limiter la fragmentation du marché européen, de stimuler la concurrence et d’élargir la couverture mobile, notamment dans les zones mal desservies par les réseaux terrestres.

Le projet prévoit la mise en place d’infrastructures terrestres et de fonctions de coordination et de surveillance en Europe. Les quatre opérateurs ne comptent pas investir directement dans une constellation de satellites. Un partenaire spécialisé, qui reste à sélectionner, fournirait cette infrastructure spatiale.

Cette approche permettrait de combiner les capacités commerciales et opérationnelles des opérateurs télécoms avec l’expertise technologique d’un acteur satellitaire. Les services envisagés pourraient contribuer à améliorer la couverture dans les zones isolées, à renforcer la résilience des réseaux et à maintenir les communications critiques en cas de perturbation des infrastructures terrestres.

L’initiative s’inscrit dans les ambitions européennes en matière de souveraineté numérique et de sécurité des infrastructures stratégiques. Elle ne remet toutefois pas en cause les partenariats satellitaires déjà établis par les quatre opérateurs.

À ce stade, il ne s’agit pas d’un accord définitif d’acquisition de fréquences ni du lancement d’un service commercial. La lettre d’intention ouvre une phase d’étude en vue d’une éventuelle candidature commune lors de futures attributions de spectre MSS en Europe.

D’après communiqué

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