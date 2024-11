Devenir BizDev : Les clés du succès pour conquérir le marché international (Podcast DigiClub Ep171)

Partagez 0 Partages

Dans le 171e épisode de DigiClub powered by Huawei Technologies et ooredoo Business, nous nous somme entretenus avec Aymen El Majid, un expert reconnu du développement commercial sur les marchés africains. Avec lui, nous avons plongé au cœur du métier de BizDev, un rôle stratégique pour toute entreprise souhaitant se développer à l’international. Comment se démarquer dans ce domaine ? Quelles sont les compétences clés ? Et surtout, comment réussir en Afrique subsaharienne, un marché aux enjeux multiples ? Autant de questions auxquelles notre invité a apporté des réponses éclairantes.

Aymen El Majid, Strategy and Business Development Expert for African Markets, est revenu sur l’origine du terme BizDev, tiré de « Business Development » qui nécessite avant toute chose, de passer par l’étape d’un commercial qui se base avant tout sur des chiffres et des objectifs à atteindre par rapport à un ou plusieurs produits.

Une société vit à travers ses BizDev

« Cette situation apprend au commercial à mieux négocier, à pénétrer les marchés, etc. Un commercial qui se développe aujourd’hui devient un BizDev s’il a les capacités nécessaires en termes de stratégie de vente, de développement de nouvelles pistes d’améliorations pour la société et le produit. Il entend le marché, le « Voice of market », anticipe et prévoit ce qui va se passer dans le futur pour les futures tendances, a un flair avancé mais surtout il a un très bon relationnel » souligne le responsable.

Selon-lui, une société vit à travers ses BizDev qui doivent nécessairement maitriser un bon savoir-vivre, un franc-parler avec ses prospects/clients mais surtout avec ses partenaires avec qui il doit développer un excellent relationnel pour pouvoir élargir sa gamme et la faire connaitre aussi. Il y’a ensuite le lobbying qui est la troisième étape de ce métier après celle du commercial et du BizDev en devenant un ambassadeur pour la société et le pays, face à des concurrents qui officient dans une guerre commerciale par toujours évidente à gagner.

Quand on lui demande en combien de temps un commercial peut-il devenir un BizDev, Mr El Majid estime qu’au moins 6 mois sont nécessaires, à condition qu’il ait des capacités extraordinaires en termes de communication, de collecte de prospects et de partenaires…avec une parfaite connaissance des produits de la société. « Il ne s’agit pas nécessairement de temps mais uniquement de la capacité à pouvoir s’auto-développer. Cela peut prendre entre 6 mois et une année mais généralement, on parle de BizDev confirmé ou senior à partir de 3- 4 ans de travail à l’échelle internationale, en ayant fait entre 5 et 10 pays africains. » précise-t-il.

Le profil idéal d’un commercial

En termes de formation, Aymen El Majid a estimé que pour devenir un BizDev, il ne faut pas forcément passer par une école de commerce car on découvre très souvent que le meilleur profil est celui qui est issu du domaine technique, en l’occurrence un ingénieur. « Mais le plus important, c’est qu’il ait dans ses gènes la fibre commerciale. Il devient ainsi pre-sales, en en ayant une connaissance approfondie du produit, l’argumenter, le défendre, l’argumenter…Il peut aussi être issu d’une école de commerce mais un très bon parleur et vendeur en grimpant rapidement les échelons à conditions d’assimiler rapidement le produit ou service » ajoute le responsable qui indique qu’un bon BizDev doit maitriser parfaitement les langues françaises et anglaises, être un très bon communicateur et toujours disponibles pour ses clients…

Répondant à la la question de la rémunération de ce profil-métier si particulier, notre spécialiste en développement commercial déclare « Cela dépend de l’ancienneté du BizDev et du pays dont le barème diffère. En Tunisie par exemple, on parle d’un minimum de 3500 dinars jusqu’à 20000 et 25000 dinars par mois pour un profil senior, sans parler des bonus et autres avantages que l’entreprise peut apporter ».

Pour suivre l’intégralité du Podcast, cliquez sur ce lien.

Skander B.