DigiClub, dix ans déjà : retour sur une aventure pionnière du podcasting en Tunisie

Pour clore cette année 2025, retour sur un épisode hors format du podcast DigiClub, publié en novembre dernier. Une avant-première introspective qui marque le lancement de la saison 10 et qui revient, sans filtre, sur près d’une décennie d’histoire. À travers ce récit personnel, DigiClub s’impose plus que jamais comme un témoin de l’évolution des médias technologiques en Tunisie.

Des débuts en solitaire, contre vents et marées

Tout commence en novembre 2016. Walid Naffati, fondateur de THD.tn, lance DigiClub seul, après avoir essuyé plusieurs refus de radios traditionnelles. À l’époque, la technologie est jugée trop niche, pas assez grand public, ou économiquement risquée. Internet devient alors l’alternative naturelle. Un pari audacieux qui fera de DigiClub le tout premier podcast tunisien dans toute l’histoire du Net tunisien.

DigiClub comme laboratoire de formats

Rapidement, l’émission se transforme en terrain d’expérimentation. Plusieurs concepts voient le jour et marquent les auditeurs.

Technologia la7ak, avec Gigi, mêle humour et vulgarisation technologique.

La rubrique Mobile & IoT, coanimée avec Nadya Jannene et Khalil, aborde l’Internet des objets avec une touche résolument tunisienne, conclue par un dicton local souvent joué sur le ton de la comédie.

La chronique Startup ouvre quant à elle la voie à une déclinaison radio puis télévisée, devenue plus tard El Pitch, la première émission de télé-réalité tunisienne dédiée aux entrepreneurs.

Échecs, crises et restructuration

L’épisode ne cherche pas à enjoliver le parcours. Walid revient sur plusieurs tentatives avortées, notamment autour de l’hébergement local de contenus afin de limiter la consommation de bande passante internationale. Il évoque aussi les difficultés financières traversées par THD.tn, en particulier durant la période du Covid-19 et à la suite de boycotts publicitaires liés à certaines productions partenaires, dont Deep Confessions Podcast. Des épreuves qui ont conduit à une restructuration profonde de l’équipe pour se recentrer sur ses propres productions seulement et les podcasts B2B.

Une rétrospective à deux voix

Dans la seconde partie, Nadya Jannene, rédactrice en chef de THD, prend le rôle d’intervieweuse. Ensemble, ils replongent dans les débuts de THD en 2007, à l’époque où le média s’appelait encore Tunisie Haut Débit. Walid raconte comment sa passion pour la technologie est née bien avant le podcast, lorsqu’il travaillait dans un centre d’appel, au contact direct des réalités du numérique.

Souvenirs de tournage et moments de rupture

Les anecdotes s’enchaînent. Les premiers enregistrements à Ksar Saïd, dans une zone industrielle, entourés de chiens errants. Une interview marquante avec Mohamed Ali Elloumi, restée dans les mémoires par sa profondeur émotionnelle. Ou encore l’un des épisodes les plus difficiles dans la vie de l’entreprise, lorsque l’ensemble des rushs, copies zéro des épisodes d’El Pitch lors de la première édition télévisée, ont été supprimés par mégarde par le studio TV avant la livraison du disque. Le jour même, ce même studio encaissait le chèque, plongeant la production dans une situation critique vis-à-vis des banques et des sponsors.

Journalisme tech à l’ère de l’IA

La discussion s’oriente enfin vers l’avenir du métier. Intelligence artificielle, démocratisation des outils, confusion entre information et influence. Walid se montre lucide, parfois pessimiste, sur l’avenir du journalisme tech spécialisé en Tunisie, constatant que peu de jeunes journalistes choisissent aujourd’hui cette voie exigeante.

Pour conclure, Nadya pose une question simple. Quel conseil donner au Walid de 2016 ? La réponse est claire. Ne pas trop compter sur les autres. Rester vigilant. Et surtout, ne jamais perdre de vue l’équilibre fragile entre passion éditoriale et réalités économiques.

Un épisode manifeste, à la fois bilan et point de départ, qui donne le ton de ce que sera la saison 10 de DigiClub, placée sous le signe de la maturité, de la transmission et d’un regard sans concession sur l’écosystème numérique tunisien.

À toute l’équipe de THD, à ses partenaires et à ses lecteurs fidèles, nous souhaitons une excellente année 2026, riche en projets, en innovation et en information de qualité.

