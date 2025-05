DigiClub Ep178-Les Data Centers en Tunisie : Un nouveau business model pour mieux s’exporter (Part1)

Partagez 0 Partages



Lors de la deuxième édition de l’événement AFRICA DATA CENTERS & CLOUD DAYS (ADCD, adcd.tn), qui s’est déroulé en début de l’année 2025 à Hammamet, nous y avons interviewé Zied Awled Ali, CEO de Safozi et organisateur de l’ADCD.

L’organisateur de l’ADCD Africa Data centers & Cloud Days, a évoqué la genèse de Safozi, une plateforme de solutions et services Cloud lancée en 2012. Il a souligné la croissance organique et progressive de l’entreprise. « La startup a notamment tiré son épingle du jeu lors de l’essor du numérique pendant la pandémie de Covid-19. Actuellement rentable grâce à nos propres ressources, nous opérons néanmoins dans un marché où notre potentiel de croissance explosive – un véritable “skyrocketing” – devrait être bien plus évident. Nous fournissons en effet l’un des services les plus sollicités : des serveurs pour l’hébergement d’applications et une multitude d’autres services IT », a-t-il déclaré.

La problématique de la souveraineté des données

Précisant sa pensée, il a ajouté : « L’expérience de Safozi m’a ouvert les yeux sur d’autres économies, m’incitant à observer le développement de ce secteur dans d’autres pays. En Tunisie, cette activité manque encore de structuration et nécessite ses propres experts, des profils spécialisés que nous nous efforçons de former, mais que nous peinons à retenir. Tout cela pour souligner qu’un fournisseur d’infrastructure digitale est crucial pour le pays, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il est impératif de maîtriser la souveraineté des données sensibles (gouvernementales, financières, médicales), qui doivent impérativement être hébergées en Tunisie. Deuxièmement, l’absence d’une infrastructure cloud nationale risque d’engendrer une dépendance vis-à-vis d’entreprises internationales. »

L’objectif principal est de bâtir une communauté transnationale en promouvant cette activité, intrinsèquement liée à la réussite de toute transformation digitale. M. Awled Ali a d’ailleurs insisté sur le fait que cette transformation, et particulièrement l’IA, sont de grandes consommatrices de produits dérivés du cloud.

L’impact de l’I.A sur l’infrastructure digitale

Revenant sur la première édition de l’ADCD Africa Data Centers & Cloud Days, il a expliqué que l’avènement de l’IA a radicalement modifié le paysage des infrastructures digitales, auparavant orientées vers le stockage, le CPU et la RAM. Désormais, l’IA requiert des capacités de bande passante et une consommation énergétique bien supérieures. Cette mutation a bouleversé le monde entier, qui a dû s’adapter rapidement à cette innovation majeure, face à une pénurie de datacenters à l’échelle planétaire.

Dressant un constat plutôt pessimiste de la situation du marché tunisien, le responsable a déploré le fait que la majorité du contenu des entreprises tunisiennes (le moins sensible) soit hébergée à l’étranger, ce qui freine la compétitivité, qui devrait avant tout reposer sur des économies d’échelle. La rédaction de THD abonde en ce sens, rappelant que 95 à 98% du trafic internet consommé par les Tunisiens provient de l’international, contre seulement 2 à 5% en local. De ce fait, la consommation d’internet en dollars, et donc en devises, (accentuée par l’arrivée de la 5G) devient coûteuse pour le pays. Il est donc primordial de valoriser la donnée en Tunisie afin de réduire le prix du gigaoctet et d’encourager l’hébergement majoritaire des données sur le territoire national.

Pour éclaircir ce point, le PDG de Safozi a précisé que ce contexte était notamment lié au niveau d’investissement dans les serveurs, dont le nombre limité ne suffit pas à couvrir les besoins des utilisateurs. Selon lui, la bande passante nécessite une infrastructure conséquente, représentant des milliers, voire un million de serveurs. « Le coût par client diminuerait alors, nous deviendrions plus compétitifs et pourrions facilement nous aligner sur les prix internationaux », a-t-il conclu.

Pour suivre l’intégralité du Podcast, cliquez sur ce lien.

Skander B.