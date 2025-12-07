DigiClub Ep182 au MWC Doha 2025 : Ooredoo place l’IA au centre de sa stratégie et prépare de nouveaux services pour les PME tunisiennes

Partagez 0 Partages



Pour son épisode 182, DigiClub powered by Huawei, Ooredoo Tunisie et BacPay a installé son studio au cœur du premier Mobile World Congress Doha 2025. Cette nouvelle déclinaison régionale du MWC, pensée pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, vient répondre à la saturation progressive de Barcelone et met en avant l’IA, les infrastructures et l’innovation réseau. Trois dirigeants d’Ooredoo ont partagé leur vision et les perspectives qui concernent directement le marché tunisien.

Mansoor Rashid Al Khater : IA, régulation agile et nouveaux services Google AI

Sponsor principal du MWC Doha, Ooredoo a mobilisé l’ensemble de ses filiales pour cette première édition. Pour Mansoor Rashid Al Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie, cet événement crée un espace de collaboration unique avec des acteurs majeurs comme Google et Microsoft. Ooredoo Tunisie y a présenté deux modèles d’intelligence artificielle déjà testés sur le marché local, l’un dédié à l’optimisation des ventes et l’autre à la gestion de la valeur client. Selon lui :

“Ooredoo Tunisie a présenté des modèles d’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans le domaine des ventes ainsi que dans le Customer Value Management que nous avons dévoilés aujourd’hui”.

Intervenant dans le Ministerial Program aux côtés des ministres des Communications du Liban et du Pakistan, il a insisté sur le décalage entre les cadres légaux et la vitesse du progrès technologique.

“Les lois aujourd’hui sont en grand retard par rapport à l’accélération technologique. Il doit y avoir un modèle complètement différent pour nous aider à suivre le rythme du progrès technologique”, affirme-t-il.

Il plaide pour plus de flexibilité réglementaire, davantage de neutralité dans la gestion du spectre et une coopération renforcée entre secteur privé et gouvernements.

Deux annonces majeures visent directement la Tunisie. La première porte sur le lancement début 2026 de services Gemini AI pour les PME tunisiennes via un partenariat avec Google. La seconde introduit un outil de génération automatique de vidéos publicitaires où l’utilisateur fournit simplement un script, l’IA produisant l’ensemble de la campagne.

Le CEO réaffirme enfin l’engagement du groupe envers le pays : “Nous nous engageons, car la Tunisie mérite le meilleur. C’est un bon pays avec de bonnes personnes, et il est de notre responsabilité de réaliser le meilleur pour eux”.

Ooredoo a également profité du MWC Doha pour dévoiler une collaboration stratégique avec Google Cloud et Oredata autour de l’utilisation de l’IA générative dans la création de contenus marketing et la personnalisation des interactions clients.

René Werner : le réseau comme fondation et l’arrivée de Nvidia AI dans la région

Pour René Werner, CSO et Acting CCO du groupe, les télécoms restent le socle de toute économie numérique.

“Il n’y a pas d’économie numérique sans réseaux de télécommunications”, rappelle-t-il, soulignant que 96 % des revenus du groupe reposent encore sur cette infrastructure critique.

Il confirme également qu’Ooredoo est partenaire exclusif de Nvidia pour l’IA dans la région MENA. Ces capacités seront progressivement déployées sur tous les marchés du groupe, dont la Tunisie, afin de renforcer leur rôle dans l’infrastructure numérique régionale.

Le dirigeant met en avant une autre priorité stratégique : les APIs. Ooredoo a développé plus de 300 micro-services assimilés à des “petites briques Lego” que les développeurs peuvent assembler pour créer leurs propres solutions. L’un des cas d’usage présentés à Doha concerne la sécurisation des transactions e-commerce, permettant d’authentifier l’utilisateur sans code PIN, mot de passe ou saisie de données personnelles.

Concernant la Tunisie, René Werner rappelle qu’Ooredoo y a déjà lancé la 5G et offre “probablement la meilleure expérience de réseau 5G en Tunisie”.

Sunil Mishra : l’IA devient opérationnelle sur le marché tunisien

Sunil Mishra, CMO d’Ooredoo Tunisie, a détaillé la feuille de route IA de l’opérateur pour le marché tunisien. Deux démonstrations clés ont été mises en avant au MWC Doha : l’utilisation de modèles prédictifs pour affiner les offres marketing et l’amélioration de la performance des ventes et de la distribution.

Selon lui, ces cas d’usage illustrent une montée en puissance concrète et structurée de l’intelligence artificielle au sein d’Ooredoo Tunisie.

Pour consulter l'épisode en vidéo sur YouTube, ou sur Soundcloud.

