DigiClub Ep187 : Pourquoi le management reste le maillon faible de la transformation digitale en Tunisie ?

Partagez 0 Partages

Dans ce 187e épisode de DigiClub powered by Huawei, Ooredoo Business et Bac Pay, nous recevons Ichraf Jarray, CEO de Hive12 et experte en Business Development.

Au fil de la discussion, elle propose une lecture lucide de nombreux échecs entrepreneuriaux. Selon elle, le problème n’est pas toujours technologique. Dans bien des cas, la défaillance se situe au niveau du management, du leadership ou de l’organisation interne.

À travers des exemples concrets issus de son expérience de “Problem Business Resolver”, Ichraf Jarray revient sur les frictions classiques entre équipes techniques et commerciales, le rôle du CEO en période de crise et les défis propres à l’entrepreneuriat en Tunisie.

Quand le problème n’est pas la technologie

Dans l’écosystème startup, la tentation est grande d’attribuer un échec à une faiblesse technologique. Pourtant, selon Ichraf Jarray, les causes sont souvent ailleurs. Lorsqu’elle intervient dans une entreprise en difficulté, sa première démarche consiste à observer les équipes et écouter chaque département. Dans un cas concret qu’elle raconte dans l’épisode, une startup pensait avoir un problème de marketing. L’analyse a révélé un tout autre diagnostic.

L’offre commerciale n’était pas clairement définie, les équipes vendaient des “packs” incompris par les clients et chaque commercial utilisait un discours différent. Résultat : une promesse floue, parfois même de la survente, qui finit par se retourner contre l’entreprise. Pour elle, la cohérence interne est souvent le premier levier de redressement.

Le conflit éternel entre commerciaux et développeurs

Autre point central de l’épisode : les tensions récurrentes entre les équipes commerciales et les développeurs. Le commercial veut conclure des contrats et satisfaire les clients. Le développeur, lui, est déjà submergé de tâches techniques, de bugs et de délais. Sans mécanisme de coordination, ce déséquilibre peut rapidement dégénérer. Des projets prennent du retard, la communication se dégrade et les clients finissent par perdre confiance.

Ichraf Jarray insiste sur l’importance d’un rôle d’intermédiaire capable de parler les deux langages : celui du client et celui de la technique. Ce rôle peut être assuré par plusieurs profils :

Business Developer

Business Analyst

Scrum Master

L’objectif est simple : prioriser les demandes, structurer les échanges et éviter que les tensions internes ne deviennent un problème client.

Le leadership du CEO au cœur de l’équation

Pour Ichraf Jarray, le rôle du CEO ne se limite pas à définir une stratégie. Dans les petites entreprises et les startups, le dirigeant doit comprendre l’ensemble des métiers de son équipe. Un CEO qui maîtrise les bases du travail de ses collaborateurs inspire confiance et crédibilité. Cela ne signifie pas qu’il doit tout faire lui-même, mais qu’il doit être capable de comprendre et accompagner chaque fonction.

Dans les petites structures, cette proximité opérationnelle devient même indispensable. Selon elle, le leadership se construit lorsque l’équipe sait que son dirigeant est capable de prendre le relais en cas de difficulté et qu’il agit pour l’intérêt collectif.

La lourde responsabilité d’être entrepreneur

L’un des moments les plus marquants de l’épisode concerne la réalité du rôle de CEO. Être dirigeant signifie assumer les décisions, mais aussi les erreurs. Même lorsqu’une faute provient d’un employé, la responsabilité finale revient au dirigeant.

Ichraf Jarray rappelle que beaucoup de tensions vécues par les dirigeants restent invisibles pour leurs équipes : pression financière, gestion des salaires, obligations fiscales ou problèmes juridiques. Cette dimension psychologique explique aussi pourquoi certains entrepreneurs finissent par comprendre, parfois tardivement, la difficulté du rôle de dirigeant.

Communication de crise : dire la vérité ou protéger l’équipe ?

Lorsque l’entreprise traverse une crise, une question délicate se pose : faut-il tout dire aux employés ? Pour Ichraf Jarray, cacher la réalité est rarement une bonne stratégie. Les équipes ressentent très vite que quelque chose ne va pas.

Elle défend une approche basée sur la transparence accompagnée d’une vision claire. Dire la vérité, oui, mais en présentant un plan d’action pour sortir de la crise. Cette démarche permet d’impliquer les collaborateurs qui croient au projet et, parfois, de révéler ceux qui n’ont pas réellement d’attachement à l’entreprise.

Hive12 : une communauté entrepreneuriale à Sousse

L’épisode est aussi l’occasion de revenir sur l’aventure Hive12, un espace entrepreneurial basé à Sousse qu’elle vient de relancer. Au-delà du simple coworking, l’objectif est de créer une communauté où entrepreneurs, freelances et startups peuvent collaborer, partager leurs expériences et bénéficier d’un accompagnement business. Une initiative qui illustre la dynamique entrepreneuriale croissante dans les régions tunisiennes.

Entrepreneuriat féminin : dépasser les pressions sociales

En fin d’épisode, Ichraf Jarray évoque également les défis rencontrés par les femmes entrepreneures. Entre pressions sociales, contraintes familiales et jugements parfois rapides, le parcours peut être plus complexe. Selon elle, l’essentiel reste de fixer ses limites et imposer le respect par son travail et son professionnalisme.

Elle encourage les jeunes femmes entrepreneures à rester concentrées sur leur vision et à ne pas dépendre du regard des autres pour avancer.

L’épisode complet est disponible sur YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts et les plateformes de streaming.



Walid Naffati

Partagez 0 Partages