DigiClub Ep195 – Stratégies, Branding et Human Connection : Comment dominer le Marketing B2B ?

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Dans ce 195ème épisode de DigiClub, l’émission s’éloigne un temps des pures considérations technologiques pour aborder un levier essentiel de la croissance des entreprises : le marketing B2B. Accompagné de Walid Kallel, expert en marketing et ventes fort de près de 30 ans d’expérience et auteur de l’édition tunisienne de B2B Brand Management, le podcast décortique les idées reçues et les meilleures pratiques du secteur.

Comprendre la mécanique B2B et l’approche B2B2C

Le marché B2B représente plus de 75% des échanges commerciaux globaux. Contrairement au secteur B2C centré sur le grand public, les décisions d’achat entre entreprises impliquent des processus plus complexes, des cycles plus longs et des montants plus élevés.

L’épisode met également en lumière la réalité du modèle B2B2C. Dans cette configuration, une entreprise vend ses produits à des revendeurs ou intermédiaires qui approvisionnent ensuite le client final. La stratégie marketing doit alors articuler une double approche : la stratégie “Pull” visant à créer la demande chez le consommateur final, et la stratégie “Push” consistant à accompagner les partenaires distributeurs.

La règle du 95/5 et la force de l’investissement de marque

L’un des concepts phares abordés au cours de l’échange repose sur la règle des 95/5. À un instant T, seuls 5% des prospects d’un marché sont en phase d’achat actif. Les 95% restants constituent l’audience auprès de laquelle une marque doit construire sa notoriété et instaurer une relation de confiance sur le long terme.

Investir dans l’image de marque (Brand Investment) permet de réduire le risque perçu par l’acheteur B2B et d’activer des raccourcis décisionnels émotionnels.

Le branding en B2B ne se limite pas à un simple logo ou à un choix typographique. Il s’étend à une véritable identité multisensorielle intégrant le visuel, le sonore et même l’olfactif.

Walid Kallel illustre cet aspect à travers le cas pratique de l’MSB (Mediterranean School of Business), qui a développé une empreinte olfactive spécifique et un aménagement architectural réfléchi pour renforcer le sentiment d’appartenance et enrichir l’expérience vécue par les apprenants et partenaires.

Relation client, Customer Success et culture d’entreprise

Le succès commercial en B2B repose sur l’expérience globale offerte aux clients et partenaires. L’épisode examine l’exemple de Cash Plus en Afrique de l’Ouest pour démontrer comment la formation continue et l’accompagnement des points de vente favorisent la rétention et renforcent le réseau d’ambassadeurs.

De plus, chaque collaborateur au sein d’une organisation incarne l’image de marque et contribue à véhiculer ses valeurs. L’alignement entre la direction générale, les équipes marketing et les forces de vente demeure l’élément clé pour délivrer un message cohérent.

Exploiter la donnée sans perdre l’empathie

L’utilisation des données est devenue indispensable pour mesurer le retour sur investissement et affiner les cibles. Cependant, l’analyse chiffrée ne doit pas masquer l’importance de l’empathie et de l’innovation. Comprendre les besoins réels des clients et savoir s’adapter aux évolutions comportementales des nouvelles générations restent les piliers majeurs d’une stratégie commerciale pérenne.

Pour consulter l’épisode c’est sur Youtube et sur Soundcloud.

Walid Naffati

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