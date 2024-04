DigiClub Podcast (Ep163): vos données sont une mine d’or, voici comment les valoriser

Partagez 0 Partages

La donnée est l’or noir du 21e siècle. Sa collecte et son analyse permettent aux entreprises d’optimiser leurs processus, d’améliorer leurs services, d’augmenter leurs ventes ou encore de détecter de nouvelles opportunités.

Plusieurs prestataires proposent, d’ailleurs, des solutions de stockage hautement évolutives et flexibles, permettant aux entreprises de stocker de grandes quantités de données à moindre coût et par conséquent être en mesure de les traiter et de les valoriser pour en tirer le meilleur. Mohamed Nihed Mbarek, Senior Solutions Architect chez Cloudera, nous en dit davantage dans ce 163e épisode de DigiClub powered by Huawei Tunisie et Ooredoo Tunisie.

Parmi les avantages les plus reconnus de l’analyse et de la valorisation des données figurent, l’optimisation du marketing et la personnalisation de l’expérience client. En analysant les données sur les clients et leurs comportements, les entreprises peuvent d’un côté, optimiser les stratégies marketing et ajuster les messages, et de l’autre mieux comprendre les besoins et préférences des clients pour ainsi personnaliser les offres et améliorer l’expérience client.

« Prenons le cas d’usage des supermarchés. Ceux-ci ont des fois besoin de comprendre davantage ce que font leurs clients, leurs parcours. Pour ce faire, ils se basent sur la recherche du signal wi-fi par les smartphones des clients. Ainsi, ils peuvent détecter les habitudes des clients ou ce qu’on appelle les points chauds qu’ils peuvent derrière vendre comme espace d’exposition », explique Nihed Mbarek notant que certaines données peuvent donner des informations d’une importance majeure pour les services marketing et commercial d’une entreprise.

« Tout le monde cherche à lire les données et à en extraire des informations. Les opérateurs téléphoniques ont les détails d’appels, les banques ont les transactions et cherchent à détecter les fraudes, les entreprises pharmaceutiques peuvent utiliser les données pour extraire de nouvelles molécules à travers le Machine Learning… », assure notre invité.

L’analyse de données permet aussi une prise de décision éclairée et une amélioration de la qualité de service. Chez les opérateurs, par exemple, il est possible de tracer la qualité des appels pour pallier une éventuelle dégradation de service.

« Il existe plusieurs cas d’usage préventifs pour lesquels nous proposons des solutions chez Clouera; la perte de clients, entre autres. Grâce à des algorithmes spécifiques, nous pouvons prédire le départ d’un client et alerter pour pousser à trouver une solution susceptible de maintenir ce client chez son opérateur, par exemple », affirme Nihed Mbarek.

Nadya Jennene