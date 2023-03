DigiClub spécial MWC23 (Ep2) : le monde arabe est-il en phase avec l’évolution technologique ?  

Partagez 0 Partages

Présente sur place au Mondial du mobile dans son édition 2023, l’équipe de THD/DigiClub a rencontré le directeur exécutif de la Fondation Tunisie pour le développement, Hassen Manaï, le représentant de nPerf, Arik Benyaoun, ainsi que le directeur de la stratégie de la firme égyptienne spécialisée en affaires publiques, Moharram & Partners, Khaled Koubaa.

La montée en compétences, un enjeu pour l’employabilité en Tunisie

C’est au stand tunisien que nous avons interviewé M. Manaï autour de la participation de la Fondation Tunisie pour le développement. Après nous avoir rappelé le rôle de la Fondation, ses activités et ses projets futurs, M. Manaï nous expliqué que celle-ci travaillait actuellement sur deux axes : l’internationalisation avec l’expansion et la création de plusieurs centres Elife dans d’autres pays du continent africain, ainsi que le développement des programmes de montée en compétence tant pour les cols blancs que les cols bleus.

« Nous avons quelques nouveaux projets dans le cadre de la création d’emploi dans les régions notamment la formation sur de nouveaux métiers. Dans les centres Elife nous formions les cols blancs mais la demande du marché nous a poussé à aller également dans la formation des cols bleus. A côté des formations en technologie et développement informatique, nous proposons aujourd’hui des formations sur le photovoltaïque et les machines à commande numérique… entre autres. Ces secteurs sont des mines d’or pour l’emploi en Tunisie. Plusieurs entreprises dans le nord-ouest de la Tunisie nous demandent des milliers de profils (…) Je cite à titre d’exemple deux grands câbleurs allemands qui sont, actuellement, à la recherche (de main d’œuvre ayant les compétences nécessaires pour travailler sur le câblage des véhicules électriques), celui-ci étant totalement différent du métier de câblage des véhicules thermiques », a précisé Hassen Manaï.

Le monde arabe est-il en phase avec l’évolution technologique ?

L’adoption de la technologie se fait à des rythmes différents. Chaque pays suit une courbe spécifique qui s’aligne avec sa maturité en termes, mais certains demeurent très en retard en comparaison avec la zone géographique à laquelle ils appartiennent, leur voisins et le monde dans son ensemble. C’est d’ailleurs le cas de plusieurs pays arabes. Certains ont décollé en épousant les nouvelles technologies en avance, d’autres subissent encore ce qui se passe autour d’eux. C’est ce que Khaled Koubaa, nous a signalé.

« Les technologies que nous voyons évoluer aujourd’hui ont été pensées et conceptualisées il y a de cela cinq et dix ans. Les gouvernements qui sont présents au MWC sont ici pour observer. Mon premier conseil aux pays (arabes) c’est donc d’être présents dès le début, bien avant l’idée et la mise en place des standards (d’une technologie donnée) au sein de l’Internet ingeneering task force par exemple ou encore Internet Society, IUT et autres… », a-t-il affirmé appelant les entreprises arabes et africaines à se réveiller, celles-ci étant très en retard. « Nous sommes loin de l’idée, de son application et loin des législations alors que nous devrions être pionniers dans la mesure où nous devrions être totalement conscients des enjeux sur les cinq ans à venir, le metavers, par exemple. Cette technologie est l’évolution naturelle de l’internet, de l’expérience des internautes qui passent de l’utilisation des technologies de communication en deux dimensions à l’utilisation des technologies de communication trois dimensions ». a-t-il ajouté.

Les interviews au complet sont disponibles sur notre canal SoundCloud.

Nadya Jennene