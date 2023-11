Digital Afrique Telecom s’associe à Clipfeed pour mettre l’esport à la portée des opérateurs mobiles en Afrique

Partagez 1 Partages

Digital Afrique Telecom (DAT) s’est associé à Clipfeed pour fournir des solutions esport aux opérateurs de téléphonie mobile en Afrique. DAT et Clipfeed vont co-développer Africa Gaming box, une plateforme en marque blanche permettant aux opérateurs de téléphonie mobile d’offrir des services d’e-sports à leurs utilisateurs à travers le continent. Cette plateforme comprendra une gamme complète de fonctionnalités telles que des tournois en direct, des défis esports attrayants, des récompenses alléchantes et bien plus encore.

L’Afrique est un marché de choix pour la croissance de l’esport. Tout d’abord, le continent a une population jeune et croissante, avec plus de la moitié des Africains âgés de moins de 25 ans. C’est le groupe démographique le plus susceptible d’être intéressé par le esport. Deuxièmement, l’Afrique est de plus en plus connectée à l’internet. En 2022, plus de 500 millions d’Africains avaient accès à l’internet, et ce chiffre devrait atteindre plus d’un milliard d’ici à 2025. Enfin, l’Afrique possède une riche culture du jeu et de la compétition.

Grâce à ce partenariat, DAT et Clipfeed offrent donc une opportunité unique aux opérateurs de téléphonie mobile de saisir le potentiel et d’exploiter ce marché en plein essor et de permettre aux utilisateurs mobiles de bénéficier d’un accès facile aux contenus esports.

Simplice Anoh, PDG de DAT, commente ce partenariat : “L’esport reste une très grande opportunité en Afrique et nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Clipfeed pour ouvrir les portes aux opérateurs mobiles du continent afin qu’ils puissent récolter les bénéfices de cette industrie en plein essor.”

“Nous sommes ravis de nous associer à Digital Afrique Telecom pour apporter l’esport aux opérateurs mobiles en Afrique”, a déclaré Michael Whelan, PDG et fondateur de Clipfeed. “Ce partenariat nous permettra d’atteindre un public plus large et de contribuer à la croissance de la communauté esports en Afrique.”

Le secteur de l’esport devrait atteindre une valeur de 1,6 milliard de dollars en 2023, et l’Afrique est l’une des principales régions de croissance potentielle. Le marché africain de l’esport croît plus rapidement que la moyenne mondiale, et le nombre d’amateurs d’esports en Afrique subsaharienne devrait atteindre 222 millions d’ici 2025.

