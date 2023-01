Digitalisation : 79 documents officiels sont protégés par un cachet électronique visible

Partagez 2 Partages

Le ministère des Technologies de la communication a communiqué, samedi, le bilan 2022 de ses avancées en termes de généralisation des cachets électroniques visible.

Durant l’année 2022, le département a œuvré à l’augmentation du nombre de documents administratifs protégés par le cachet électronique visible connus sous l’appellation TN CEV 2D-Doc, et ce en partenariat avec l’Agence nationale de certification électronique (ANCE-TunTrust). Un projet aux multiples objectifs dont les suivants :

– la protection des documents officiels et les données qu’ils contiennent contre tout type de fraude et de falsification ;

– l’abandon progressif de la signature légalisée et des cachets classiques

– l’utilisation des documents originaux et l’abandon de la copie conforme

– extraction des documents officiels via les portails dédiés et leur livraison via la Poste après une vérification sûre et sécurisée.

Le ministère des Technologies de la communication a précisé que 79 documents officiels étaient à présent protégés par un cachet électronique visible. Ces documents concernent 18 administrations. Il s’agit entre autres du Registre national des entreprises, du certificat d’attestation de compétence professionnelle, des diplômes universitaires ou encore du permis de travail pour les étrangers et le certificat de vaccination.

Au total, 9,8 millions de copies portant le cachet électronique visible ont été délivrées en 2022 dont 8,6 millions entre certificats et passeports de vaccination à travers la plateforme Evax.tn.

MC