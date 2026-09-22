Digital@UNGA 2026 invite toutes les voix à construire ensemble un avenir numérique

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Digital@UNGA — une plateforme multipartite de premier plan pour la coopération et l’innovation numériques qui s’ouvre chaque année pendant l’Assemblée générale des Nations Unies — appelle tous les secteurs et toutes les personnes à agir dès maintenant pour façonner un avenir numérique plus inclusif.

Organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Digital@UNGA comprend un événement phare au siège de l’ONU et le programme Digital@UNGA Affiliates, des événements organisés indépendamment et dirigés par des partenaires, avec un engagement commun à construire un monde plus inclusif, plus fiable et plus centré sur les personnes – un « avenir numérique pour tous ».

L’événement Anchor de lundi a accueilli Sa Majesté Mathilde, Reine des Belges, des ministres, des représentants de la société civile et des chefs d’entreprise. Parmi les intervenants et les artistes figuraient également l’acteur hollywoodien Joseph Gordon-Levitt et Big Ocean, le premier groupe de K-pop composé de personnes malentendantes, qui utilisent des outils d’assistance, des technologies et leurs propres voix. La diversité des intervenants incarnait le principe même défendu par la plateforme : chacun doit contribuer à façonner l’avenir numérique.

« Notre avenir numérique commun se construit dès maintenant, l’IA accélérant le rythme du changement. Notre mission est de veiller à ce que davantage de voix contribuent à le façonner », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l’UIT. L’Assemblée générale des Nations Unies met en lumière les partenaires qui transforment l’innovation et l’inclusion en actions concrètes, en veillant à ce que chacun ait la possibilité de construire et de bénéficier de la technologie.

Source : Communiqué

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