Dix écoles réhabilitées par Orange Solidarité Madagascar

Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Madagascar et Benja Arson, Président d’Orange Solidarité Madagascar, ont officiellement inauguré dix écoles dans les districts de Manakara et de Mananjary, qui ont été ravagées par le Cyclone Batsirai en 2022, et ont été réhabilitées par Orange Solidarité Madagascar. Plus de 4.000 élèves bénéficient désormais de nouvelles infrastructures décentes. Quatre écoles sont également devenues des Ecoles Numériques, un programme initié par Orange Solidarité Madagascar, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale.

Ces écoles ont été ravagées par le Cyclone Batsirai en 2022, privant plus de 4.000 élèves d’infrastructures d’éducation décentes. Dans le cadre de ses engagements en faveur de l’égalité des chances, et en faveur de l’éducation, Orange Madagascar a tenu à contribuer à la réhabilitation de ces établissements scolaires. Son association humanitaire, Orange Solidarité Madagascar, a été en charge du suivi des travaux de réhabilitation, avec le soutien financier de la Fondation Orange.

Les travaux ont essentiellement portés sur la reconstruction ou la construction de salles de classe, le rafraichissement des toitures, la remise en état des toitures, ou encore la construction de latrines. Au total, 44 salles de classes ont été rénovées et construites, avec l’aide de plus de 250 ouvriers et tâcherons. Les tâcherons, dépourvus de sources de revenu à la suite du passage des cyclones, ont été mis à disposition par la communauté locale. La population a fourni les matériaux locaux nécessaires aux constructions en semi dur, et s’est mobilisée pour les travaux. Par ailleurs, plus de 600 nouveaux tables bancs ont été fournis aux dix écoles.

Chacune de ces nouvelles Ecoles Numériques ont été dotées d’un kit numérique composé de tablettes, de serveur Raspberry, de laptop, de vidéoprojecteur, de speaker et de casques. Le personnel enseignant a bénéficié d’une formation à l’utilisation du matériel, dispensé par les salariés bénévoles d’Orange Madagascar.

L’objectif du programme « Ecoles Numériques » est de faciliter l’imprégnation du programme éducatif en ajoutant des contenus numériques dans les classes primaires et secondaires. Le programme utilise une méthode ludique et efficace par le numérique, afin de permettre aux élèves d’enregistrer de meilleurs résultats. Depuis 2014, plus de 9.000 tablettes ont été remises à plus de 240 écoles réparties dans les 23 régions de Madagascar.

