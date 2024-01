Dorsaf Bejaoui nommée à la tête de Sofrecom Tunisie

Partagez 37 Partages

Nommée directrice générale par Intérim de Sofrecom Tunisie en septembre 2023, Dorsaf Bejaoui a été désignée à la tête de l’entreprise au 1er janvier 2024.

Diplômée de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis, elle a mené une carrière de plus de 25 ans au sein de grandes entreprises multinationales opérant dans des secteurs diversifiés, notamment les télécommunications, l’édition logicielle, la distribution et l’industrie, où elle a occupé des postes clés.

Elle a été directrice de programmes des solutions de gestion de réseaux et a dirigé le Centre de ressources partagées EMEA pour l’avant-vente chez Alcatel-Lucent. Elle a également piloté des projets de transformation organisationnelle et opérationnelle chez Délice-Danone et Monoprix en Tunisie.

Sa contribution remarquable comprend également la gestion de la transformation des ressources humaines en tant que directrice centrale de la transformation RH chez Tunisie Telecom.

Elle a rejoint le groupe Sofrecom en tant que directrice des ressources humaines de Sofrecom Tunisie et Algérie. En plus de ses responsabilités principales, elle a joué un rôle actif dans le développement des outils de résilience organisationnelle et les catalyseurs de la croissance.

