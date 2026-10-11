Dubaï lance un concours mondial d’agents IA doté de plus de 2,5 millions de dirhams

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Dubaï a lancé le Create AI Agents Championship, un concours international destiné aux innovateurs souhaitant développer des agents d’intelligence artificielle capables de répondre à des besoins concrets. Annoncée le 9 octobre 2026, l’initiative prévoit une dotation totale supérieure à 2,5 millions de dirhams des Émirats arabes unis (AED).

Organisé sous l’égide de la Dubai Chamber of Digital Economy, le championnat vise à accélérer l’adoption de l’IA agentique, une approche dans laquelle des systèmes d’intelligence artificielle peuvent accomplir des tâches et enchaîner des actions pour atteindre un objectif. L’ambition affichée est de soutenir des solutions susceptibles d’être déployées à grande échelle et transformées en produits ou services commercialement viables.

Le concours est ouvert aux participants du monde entier, issus de domaines techniques ou non techniques, sans âge minimum. Les candidatures peuvent prendre la forme d’une idée, d’un prototype ou d’un produit minimum viable (MVP). Les entreprises déjà établies peuvent également présenter une nouvelle solution ou fonctionnalité reposant sur des agents IA.

Quatre catégories en compétition

Le championnat distingue quatre catégories : les agents IA à impact sociétal, les agents IA personnels, les agents IA destinés aux entreprises et les agents IA développés par des jeunes.

Chaque catégorie récompensera son lauréat avec un prix de 550 000 AED. Parmi les quatre gagnants, un projet sera également désigné « AI Agent of the Year » et recevra un prix supplémentaire annoncé à hauteur d’un million de dirhams.

Au-delà des récompenses financières, les participants pourront bénéficier de formations avancées, d’ateliers pratiques, de ressources pédagogiques en libre accès et de programmes de mentorat pour améliorer leurs solutions et évaluer leur potentiel d’application.

Les inscriptions ont ouvert le 7 octobre 2026 et doivent se poursuivre jusqu’en décembre 2026. Les modalités de participation sont disponibles sur le site de la Dubai Chamber of Digital Economy.

Avec ce championnat, Dubaï entend renforcer sa position dans l’économie numérique en attirant des talents et en encourageant le développement d’applications concrètes de l’intelligence artificielle agentique.

D’après communiqué

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