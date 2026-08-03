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DuploCloud intègre le programme Startup Perks de Google Cloud pour booster les jeunes pousses de l’IA

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La plateforme DevOps basée sur l’IA, DuploCloud, annonce son adhésion au programme Google for Startups Startup Perks. L’objectif : aider les jeunes entreprises à automatiser la gestion de leur infrastructure cloud, leur sécurité et leur conformité sans alourdir leurs équipes d’ingénierie.

Dans le cadre du programme Google for Startups Cloud qui octroie jusqu’à 350 000 $ de crédits cloud aux acteurs de l’IA, les startups éligibles bénéficient désormais d’un mois d’accès gratuit à la plateforme de DuploCloud ainsi que d’avantages exclusifs.

Grâce à cette automatisation, les entreprises technologiques (SaaS, HealthTech, FinTech) peuvent accélérer le déploiement de leurs applications tout en garantissant le respect de standards exigeants (SOC 2, ISO 27001, HIPAA).

« Les startups doivent agir vite sans compromettre la sécurité. Notre objectif est de leur offrir une base cloud solide dès le premier jour », souligne Venkat Thiruvengadam, fondateur et PDG de DuploCloud.

D’après communiqué

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