E-commerce : Visa et ITC s’allient pour former les jeunes entrepreneurs en Afrique

Partagez 1 Partages

Le Centre du commerce international (ITC) et Visa ont annoncé, lundi 17 avril 2023 dans un communiqué, leur collaboration dans le cadre d’un nouveau projet visant à fournir aux entreprises dirigées par des jeunes et aux entreprises de commerce électronique en Afrique les outils, la formation et les ressources nécessaires pour améliorer leurs performances.

Les outils, les ressources et l’expertise de Visa en matière de solutions de paiement s’alliera au travail de l’ITC en matière d’autonomisation des jeunes dans le commerce afin de mener à bien ce nouveau partenariat.

« Les jeunes, avec leurs idées novatrices et leur esprit d’entreprise, sont l’avenir de l’Afrique, et le numérique est la distance la plus courte entre eux et les marchés mondiaux », a déclaré Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive chez ITC. « Grâce à notre nouveau partenariat avec Visa, les jeunes entrepreneurs disposeront des outils et des compétences financières nécessaires pour développer leurs activités »

Le contenu d’apprentissage de Visa sera, de ce fait, intégré à la plateforme ecomConnect de l’ITC, qui soutient les entreprises de commerce électronique dans le monde entier. Visa animera, de plus, des webinaires techniques à destination des entreprises dirigées par des jeunes et les entreprises de commerce électronique ainsi que des conférences qui aborderont des sujets liés aux solutions de paiement en ligne et répondront aux questions des entrepreneurs et des experts.

Carl Manlan, vice-président et responsable de l’impact inclusif et de la durabilité chez Visa Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA), a commenté : « En tant que leader mondial des paiements, Visa est particulièrement bien placé pour favoriser une croissance économique inclusive avec des partenaires solides, comme l’ITC, afin de perfectionner la prochaine génération de jeunes entrepreneurs numériques et de petites et moyennes entreprises d’Afrique pour stimuler l’innovation et catalyser la transformation socio-économique. »

Cette récente collaboration vise, également, à mettre à jour et améliorer l’outil de recherche de solutions de paiement en ligne de l’ITC, un outil d’aide qui permet aux entreprises de trouver des solutions de paiement et des canaux de vente pertinents à l’échelle mondiale, avec des informations de fond et des contacts fournis pour les solutions répertoriées.

Avec une population majoritairement jeune sur le continent – plus de 60% de la population est âgée de moins de 25 ans – l’Afrique se doit de doter ses populations de compétences commerciales et des capacités techniques nécessaires afin de se faire une place dans le marché du travail.

MC