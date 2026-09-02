Éditeurs et experts du secteur appellent les entreprises d’IA à partager leurs revenus sous peine de voir le journalisme s’effondrer

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Les éditeurs de presse et les acteurs du secteur ont appelé les entreprises d’intelligence artificielle à mettre en place des accords de partage des revenus avec les éditeurs dont le journalisme est de plus en plus utilisé pour générer des résumés grâce à l’IA, avertissant que la baisse continue du trafic sur les sites web et des recettes publicitaires pourrait compromettre la viabilité économique du journalisme professionnel.

L’appel a été lancé lors de la deuxième édition du webinaire annuel de SquirrelPR, intitulé « Comment les marques peuvent se préparer à la recherche IA et au déclin de la découverte organique », qui a réuni journalistes, éditeurs et professionnels de la technologie et de la communication afin d’examiner comment l’IA remodèle la recherche d’informations. SquirrelPR , plateforme africaine d’infrastructures de relations publiques reconnue pour la création d’outils et d’espaces d’échanges sectoriels, a inauguré cette série de webinaires l’année dernière avec une discussion sur « Comment le storytelling peut contribuer à façonner le récit africain ». Cette dernière discussion s’inscrivait dans la continuité des conclusions de son rapport RANKED , publié en avril, qui soulignait une baisse significative du trafic web, les internautes consommant de plus en plus d’informations sans cliquer sur les liens des éditeurs.

Pour les éditeurs, l’enjeu n’est pas seulement que l’IA modifie les comportements de recherche, mais aussi que cette technologie puisse de plus en plus fournir la valeur du journalisme sans rediriger les utilisateurs vers les organisations qui l’ont produit. Victor Oluwole, directeur général de Business Insider Africa, a résumé ce changement de manière concise lors d’une conférence : « Être visible ne garantit plus d’être visité. Les impressions ne financent pas le journalisme ; c’est la visite du site web qui le finance », soulignant ainsi les implications financières des réponses générées par l’IA qui satisfont les utilisateurs sans nécessiter de visite sur le site de l’éditeur.

David Afolayan, directeur général de Technext, a déclaré que l’impact est déjà visible sur les revenus des éditeurs, et a fait valoir que les entreprises d’IA qui tirent profit du contenu des éditeurs devraient partager la valeur qu’elles créent. « Nos vues diminuent de plus de 60 % d’année en année. Nous perdons plus de 30 % de nos revenus, tandis que les entreprises d’IA connaissent une croissance fulgurante », a-t-il affirmé. « Si elles utilisent nos données pour leurs messageries instantanées, il devrait exister un moyen de partager les revenus. »

La pression ne se limite pas au trafic et aux revenus. Oluwole a souligné que l’IA a considérablement réduit le coût de production de l’information, tout en complexifiant la tâche des journalistes qui doivent établir l’authenticité des faits. La prolifération de fausses citations, de voix clonées, de deepfakes et de documents falsifiés signifie qu’il y a aujourd’hui « plus d’informations que jamais, mais que la vérification des informations fiables devient onéreuse ».

D’autres intervenants ont souligné que l’adaptation demeure essentielle pour les éditeurs et les communicants. Thuita Gatero, rédacteur en chef et responsable d’équipe chez Africa Digest News, a déclaré que les éditeurs doivent constamment réévaluer leurs priorités. « Est-ce que j’optimise pour l’IA ou pour mes revenus ? » a-t-il demandé, ajoutant que son objectif principal est de garantir que sa publication reste « crédible, digne de confiance et pertinente » pour son lectorat.

Damilola Olatunji, responsable de la monétisation et de l’IA chez BellaNaija, a également observé que l’écosystème des lecteurs est en constante évolution et que les éditeurs doivent évoluer avec lui, notant que ce que les publics consommaient ou auquel ils prêtaient attention il y a cinq ans peut ne plus susciter le même intérêt aujourd’hui.

Joyce Imiegha, fondatrice et PDG de Renee PR, a également établi un lien entre cette perturbation et le rôle plus large de la communication dans les affaires, arguant que les objectifs de communication et les objectifs commerciaux ne peuvent être traités séparément car une mauvaise communication peut, à terme, affecter les performances de l’entreprise et la réputation de la marque.

Si les intervenants ont reconnu que les éditeurs doivent s’adapter à l’évolution des comportements du public et des technologies, la discussion a mis en lumière une préoccupation plus générale : l’adaptation seule ne saurait résoudre un problème structurel de revenus. Alors que les entreprises spécialisées en IA dépendent de plus en plus du journalisme professionnel pour répondre aux questions des utilisateurs, les participants ont fait valoir que les modèles durables doivent prendre en compte la valeur économique du contenu et des reportages qui sous-tendent ces réponses.

Pour SquirrelPR, cette discussion s’inscrit dans la continuité de ses efforts pour créer des plateformes où les acteurs africains des médias, des communications et des technologies peuvent relever collectivement les nouveaux défis du secteur. La question centrale n’est plus de savoir si l’IA va transformer la recherche d’informations, mais si l’écosystème peut évoluer de manière à préserver à la fois l’innovation et le journalisme qui permet de diffuser une information fiable.

Source : Communiqué

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