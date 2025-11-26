En bref

Émirats arabes unis: le marché cybersécurité double d’ici 2030 et place l’IA au centre des débats à Intersec 2026

Posted on
Alors que le marché de la cybersécurité aux Émirats arabes unis poursuit son envol, passant de 620 millions de dollars en 2024 à 1,29 milliard de dollars en 2030, l’édition 2026 d’Intersec mettra l’accent sur l’IA, la résilience post-quantique et la gouvernance des risques numériques .

Le InCyber Briefing, organisé en marge du salon du 12 au 14 janvier 2026 à Dubaï, réunira les responsables sécurité, CISOs et décideurs confrontés à une accélération technologique sans précédent. L’intervention phare sera celle de Luqman Kondeth, Directeur cybersécurité à NYU Abu Dhabi, qui présentera une approche inédite de la gouvernance de l’IA sous forme de parabole, illustrant la nécessité d’un équilibre entre innovation, supervision humaine et gestion des risques.

Selon lui, les organisations doivent structurer leurs modèles autour de trois lignes de défense: tests opérationnels, mesures de biais et précision, et audits internes garantissant la conformité. L’avenir de la gouvernance IA s’oriente vers des « AI control rooms » intégrées au cœur des pipelines décisionnels et alignées sur l’Enterprise Architecture.

En parallèle, le cabinet Kearney organisera un roundtable fermé sur la protection des infrastructures critiques à l’ère des menaces hybrides et de l’IA, avec un white paper attendu à l’issue des discussions.

Avec plus de 1 400 exposants, 50 000 visiteurs attendus et 67 000 m² d’exposition, Intersec 2026 s’annonce comme la plus grande édition de son histoire, confirmant le rôle croissant de la région dans la cybersécurité mondiale.

D’après communiqué

