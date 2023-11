Employabilité des femmes dans le secteur des technologies : la Hongrie champion de la parité

Partagez 0 Partages

En Europe, le secteur des technologies employait 9,8 millions de personnes en 2022, selon Eurostat. Le secteur demeure largement dominé par une main d’œuvre masculine.

D’après les chiffres d’Eurostat, les hommes représentaient 67,2% de la masse travailleuse du secteur des technologies dans le Vieux continent. Les femmes représentaient, elles, près 32,8% du nombre total de personnes employées dans ce secteur.

Une seule région en Europe compte plus de femmes que des hommes dans le secteur des technologies : la Transdanubie occidentale en Hongrie, où 50.2% des effectifs du secteur sont des femmes.

Dans d’autres régions, la parité y est presque. Dans la Hongrie septentrionale et dans la région des Marches en Italie les femmes occupent respectivement 48,1% et 48,6%, des emplois tech. Ces deux régions enregistrent ainsi les taux d’emploi féminin les plus élevés en Europe.

NJ