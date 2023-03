En collaboration avec la GSMA, Tunisie Telecom installe une antenne 5G à The Dot

Partagez 16 Partages

A l’occasion du Tunisie Telecom Network Day, le représentant de la GSMA en Tunisie, Tarek Chelaifa, est revenu, lors d’une interview pour THD.tn, sur les derniers projets initiés en partenariat entre l’Association des opérateurs et équipementiers mobiles (GSMA) et Tunisie Telecom.

Une nouvelle collaboration porte sur l’installation d’une antenne 5G à TheDot, premier hub d’innovation digitale en Tunisie inauguré en janvier 2021. Cette antenne devrait permettre aux start-ups et aux entreprises technologiques de tester leurs produits sur le réseau 5G et les dernières technologies immersives offertes par l’opérateur tunisien. « Cette antenne peut être déplacée vers d’autres endroits, d’autres villes, d’autres contexte afin de tester l’ensemble des cas d’usage disponibles et le potentiel de la 5G », affirme Tarek Chelaifa.

La GSMA, organisation mondiale unifiant l’écosystème mobile pour découvrir, développer et fournir des innovations fondamentales, œuvre depuis des années avec Tunisie Telecom pour la mise en place de nouveaux projets en Tunisie.

Parmi les autres projets collaboratifs initiés dans le cadre de ce partenariat entre Tunisie Telecom et la GSMA ; Ichmilni, un programme qui s’inscrit dans la stratégie de l’inclusion numérique sur le territoire tunisien avec l’objectif de réduire la fracture numérique et favoriser l’inclusion digitale à travers la lutte contre l’illettrisme numérique ; un programme de dix-huit mois, lancé en juillet 2022. « Un projet très important pour la GSMA, pour l’industrie, pour Tunisie Telecom et pour le citoyen tunisien. », souligne Tarek Chelaifa.

Détails en vidéo :

MC