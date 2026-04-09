En marge du GITEX Africa, la Mauritanie met en avant Houwiyeti et ses services de passeport en ligne

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La Mauritanie remet en avant ses ambitions numériques à Marrakech. Sa plateforme d’identité numérique Houwiyeti, portée par l’Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, a été distinguée dans le cadre des African CIO Awards 2026, organisés les 7 et 8 avril 2026 en marge du GITEX Africa. Le site officiel de l’événement présente clairement cette édition comme tenue à Marrakech en parallèle du salon africain.

Au-delà de cette distinction, c’est surtout l’usage concret de la plateforme qui retient l’attention. Sur son site officiel, l’ANRPTS indique que Houwiyeti permet de demander et de payer à distance plusieurs documents officiels, dont le passeport. La plateforme s’inscrit dans une logique de dématérialisation plus poussée des services publics, avec l’identité numérique comme point d’entrée.

Ces derniers jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux en Mauritanie ont mis en avant un parcours encore plus fluide, avec une demande de passeport effectuée via l’application puis une récupération très rapide du document. En l’absence de délai officiel confirmé par une source institutionnelle, ce point mérite toutefois d’être traité avec prudence. Ce qui est certain, en revanche, c’est que la demande et le paiement du passeport font bien partie des usages affichés autour de Houwiyeti.

Le Maroc avance lui aussi dans la même direction. Une phase pilote de bornes numériques de services publics a été annoncée dans plusieurs villes, avec l’objectif de rapprocher les démarches administratives des citoyens et de réduire la dépendance aux guichets classiques. Même logique donc, avec un autre format : faire de l’identité numérique et des interfaces digitales de véritables outils de service.

En Tunisie, cette comparaison relance forcément la question de e-Houwiya. L’application existe bien sur Android et sur iPhone, et elle continue d’être présentée comme un outil d’identité digitale mobile destiné à l’authentification, à la signature électronique et à l’accès aux services en ligne. Sur Google Play, la dernière mise à jour visible remonte au 23 décembre 2025. Sur l’App Store, l’application est toujours disponible. Mais dans les faits, la perception publique reste mitigée, avec de nombreux avis signalant encore des bugs et des blocages d’usage. Autrement dit, la Tunisie dispose déjà de la brique technologique, mais pas encore, du moins publiquement, du même effet de maturité et de fluidité que ce que la Mauritanie cherche aujourd’hui à projeter.

Walid Naffati

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