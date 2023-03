En partenariat avec Smart Africa et la GIZ, le Sénégal développe sa stratégie nationale des données

Partagez 1 Partages

Dans le cadre de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 (SN2025), et en partenariat avec Smart Africa et la GIZ via son projet Data Economy, le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie Numérique (MCTEN) a achevé vendredi 24 mars, les travaux de consultation et d’observation pour se doter d’une stratégie nationale des données en phase avec les priorités du pays en matière de développement durable, de promotion de l’innovation et de la création de valeur mais surtout de souveraineté numérique.

A travers un atelier de deux jours, des experts des groupes de parties prenantes ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie numérique se sont réunis afin de collecter et échanger des informations sur les infrastructures de données, le cadre réglementaire, de gouvernance et des usages de données au Sénégal.

Cet atelier a été l’occasion également partager le contexte et les objectifs du projet de développement de la stratégie à l’ensemble de l’écosystème numérique.

“La souveraineté numérique de l’Afrique passe par la gestion de ses données, le nouveau pétrole. Je soutiens donc particulièrement la volonté du gouvernement du Sénégal de mettre en œuvre une stratégie nationale des données pour encadrer et gérer leur utilisation” s’est exprimé M. Lacina Koné, Directeur Général de Smart Africa au cours de la cérémonie d’ouverture de l’atelier.

“Le Sénégal entend pérenniser son engagement dans l’ère de l’innovation numérique fondée sur les données pour davantage dynamiser l’économie numérique en apportant une plus-value dans les domaines tels que l’amélioration de l’élaboration des politiques publiques ou encore la modernisation des services publics centrés sur les usagers” a déclaré Me Moussa Bocar Thiam, Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique.

“La GIZ, au nom de la BMZ, soutient le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie Numérique du Sénégal, en partenariat avec Smart Africa, pour développer la première stratégie de données sur le continent africain contribuant à la transformation numérique centrée sur l’humain” a ajouté Bjorn-Soren Gigler, PhD, Chef des programmes de l’économie des données et de la blockchain au sein de la GIZ.

