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Enda Tamweel et The Hashgraph Association lancent un programme de fidélité basé sur la blockchain

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Enda Tamweel, institution de microfinance de premier plan en Tunisie, et The Hashgraph Association, organisation suisse à but non lucratif qui promeut le numérique, l’innovation et la formation au sein de l’écosystème Hedera, ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme de fidélité basé sur la plateforme Hedera. Ce programme récompense les clients pour leurs remboursements de prêts effectués dans les délais impartis, tout en encourageant les meilleures pratiques de microfinance responsable grâce à un modèle d’impact qui valorise les comportements environnementaux et sociaux positifs.

La solution de fidélisation d’Enda Tamweel, basée sur la technologie Hedera, figure parmi les premières applications de la technologie DLT Hedera dans le domaine de la microfinance en Afrique et au Moyen-Orient. Cette solution s’intègre aux systèmes d’Enda Tamweel via des API, ce qui simplifie son déploiement et garantit un programme de fidélisation transparent, traçable et évolutif, dont les transactions clés sont enregistrées sur le réseau Hedera.

En Afrique et dans la région MENA, la microfinance est essentielle pour les communautés et les individus exclus du secteur financier traditionnel. Elle est particulièrement précieuse pour les petites entreprises et les populations rurales. Le marché de la microfinance en Afrique est un secteur en pleine expansion, dont la valeur devrait dépasser les 300 milliards de dollars d’ici 2026.

En Tunisie, la microfinance est un secteur en pleine expansion et bien réglementé, axé sur l’inclusion financière, notamment des femmes et des micro-entrepreneurs ruraux. Enda Tamweel est le leader du marché dans le pays, avec plus de 544 000 clients et 79 % du marché tunisien de la microfinance. L’institution recherchait une solution de fidélisation qui dépasse les récompenses transactionnelles traditionnelles pour adopter un modèle à impact, valorisant les comportements environnementaux et sociaux positifs au même titre que la performance de remboursement.

Kamal Youssefi, président de l’association Hashgraph, a déclaré : « Nos efforts en Afrique et dans la région MENA s’inscrivent dans notre vision d’aider les sociétés à vivre de manière plus durable, efficace, innovante et inclusive numériquement. La technologie Hedera DLT est un élément essentiel de l’innovation Web3. Accompagner Enda Tamweel dans la mise en place d’une solution de fidélisation simple et fiable, plutôt qu’opaque ou frustrante, permet de transformer les avantages en récompenses concrètes et plus claires. Cette solution basée sur Hedera peut être déployée dans d’autres secteurs d’activité sur le continent africain, faisant d’aujourd’hui une étape importante. »

Mohamed Zmandar, directeur général d’Enda Tamweel, a ajouté : « Notre programme de fidélité vise à récompenser non seulement les clients financièrement fiables, mais aussi ceux qui s’engagent activement en faveur de l’impact social et environnemental. Nous sommes convaincus que l’inclusion financière durable va au-delà de l’accès au crédit et nécessite de nouer des relations clients à long terme qui génèrent des résultats concrets. En plaçant la transparence au cœur de son fonctionnement, ce programme renforce la confiance et conforte le rôle de la microfinance comme catalyseur d’une croissance inclusive et durable. »

La technologie DLT d’Hedera permet un changement de comportement positif grâce à des incitations offertes avec transparence, fiabilité et inclusion.

Aujourd’hui, les 1,3 million de bénéficiaires d’Enda Tamweel, qui ont accordé 5,6 millions de prêts pour un montant total de 4,2 milliards de dollars, profitent d’un programme de fidélité numérique à la fois innovant et pratique. Enda Tamweel prévoit que cette solution de fidélité, développée avec la plateforme Hedera, attirera 120 000 nouveaux clients par an grâce à un système de parrainage intégré.

Source : Communiqué

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