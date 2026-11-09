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Ericsson accélère le développement des réseaux autonomes grâce à GitOps

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Ericsson renforce son offre destinée aux réseaux mobiles autonomes (Autonomous Networks) avec une nouvelle approche logicielle basée sur GitOps. Cette technologie doit permettre aux opérateurs télécoms de simplifier la gestion de leurs réseaux 5G, d’automatiser les mises à jour logicielles et de réduire les interventions manuelles.

Le nouvel environnement concerne dans un premier temps l’ensemble des fonctions réseau cloud natives du cœur 5G Dual-Mode d’Ericsson. Il repose sur un modèle déclaratif dans lequel l’opérateur définit l’état souhaité de son réseau. Le système se charge ensuite de rapprocher automatiquement la configuration réelle de cet état, en s’appuyant sur les mécanismes de contrôle de version et d’automatisation de GitOps.

Cette approche marque une évolution par rapport aux méthodes traditionnelles, qui reposent davantage sur des procédures manuelles pour gérer les configurations, les mises à jour et le cycle de vie des logiciels. Elle doit notamment faciliter le déploiement de nouvelles fonctionnalités, accélérer les opérations et préparer les réseaux à une automatisation pilotée par l’intelligence artificielle.

Ericsson cite notamment l’expérience de l’opérateur suisse Swisscom, qui a collaboré avec l’équipementier pour intégrer cette nouvelle méthode dans son infrastructure. Les premiers résultats annoncés font état d’une réduction de 60 % du temps nécessaire aux mises à niveau logicielles et de 97 % du temps consacré à la configuration des services réseau.

La collaboration a également permis à Swisscom de réduire sa dépendance aux fenêtres de maintenance mensuelles et aux opérations nocturnes. Les mises à jour et les changements de configuration peuvent désormais être réalisés de manière automatisée pendant les heures normales de travail.

Pour Ericsson, GitOps constitue une brique importante dans la transition vers les réseaux autonomes, capables d’analyser leur fonctionnement, de prendre en compte les objectifs définis par les opérateurs et d’adapter automatiquement leurs configurations. L’équipementier prévoit d’étendre progressivement cette approche à l’ensemble de son portefeuille de solutions pour les réseaux cœur.

Cette évolution s’inscrit dans une transformation plus large des infrastructures télécoms, où l’automatisation, le cloud natif et l’intelligence artificielle deviennent des leviers pour améliorer l’efficacité opérationnelle et accélérer le déploiement de nouveaux services 5G.

D’après communiqué

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