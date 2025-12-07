En bref

Ericsson célèbre 60 ans de présence en Tunisie et voit dans la 5G un socle stratégique pour l’IA

Ericsson a fêté le 3 décembre dernier, ses 60 ans de présence officielle en Tunisie, lors d’une cérémonie organisée à Tunis en présence de représentants du gouvernement, des opérateurs télécoms, des régulateurs télécoms tunisiens, de partenaires technologiques et de l’équipe dirigeante régionale de l’équipementier suédois . L’évènement a rappelé un parcours engagé qui remonte au premier partenariat signé en 1957 et à l’ouverture du bureau tunisien en 1965.

Aux côtés du secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Ouael Chouchene, et de l’Ambassadrice de Suède Cecilia Wramsten, plusieurs dirigeants d’Ericsson ont souligné l’importance stratégique de la Tunisie dans l’évolution des infrastructures télécoms. Selon eux, le pays s’est régulièrement positionné comme l’un des acteurs les plus innovants en Afrique du Nord grâce à l’adoption de technologies avancées et, plus récemment, à l’arrivée de la 5G.

Déclaration d’Ericsson à THD : “La 5G offrira à l’IA une plateforme d’innovation unique en Tunisie”

Interrogé par THD, Patrick Johansson, Président et Directeur de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, a insisté sur l’impact structurant que l’intelligence artificielle aura sur les usages et les modèles économiques. Pour lui, la 5G jouera un rôle déterminant dans la manière dont l’IA sera connectée aux objets intelligents et exploitée dans les data centers.

“L’IA aura un impact sur toutes les sphères de la société ainsi que sur nos vies personnelles. L’essentiel réside dans la manière dont nous l’appliquons et dont nous interagissons avec les appareils”, explique-t-il. “Avec le lancement commercial de la 5G, la Tunisie dispose désormais d’une plateforme idéale pour connecter l’IA aux objets intelligents, qu’il s’agisse de lunettes avancées ou d’autres interfaces innovantes, avec un traitement effectué au niveau des data centers”.

Il invite par ailleurs à dépasser la perception des obstacles:

“Nous ne devrions pas nous focaliser sur les défis, mais sur les opportunités. La Tunisie possède d’excellentes compétences en ingénierie, une économie dynamique et une communauté startup foisonnante. Avec la 5G comme plateforme d’innovation, il s’agit véritablement d’une opportunité plutôt que d’un défi”, a-t-il affirmé.

Un engagement qui mise sur l’expertise locale

L’histoire d’Ericsson en Tunisie est marquée par des étapes techniques majeures, du passage de la 1G au lancement de la 5G, en passant par la modernisation continue des réseaux mobiles et fixes. Au-delà de la technologie, la société affirme placer l’élément humain au cœur de sa stratégie. “Nous aurons beau détenir la meilleure technologie, rien ne sera possible sans nos ressources et nos experts”, ont déclaré ses dirigeants lors de la cérémonie .

Ericsson confirme également privilégier le transfert de savoir-faire vers les talents locaux et repose sur des valeurs de respect, de professionnalisme et d’intégrité dans l’ensemble de ses opérations.

Un message tourné vers la prochaine décennie

À l’heure où la 5G commence tout juste à se déployer commercialement dans le pays, Ericsson voit la Tunisie entrer dans une nouvelle phase, celle où connectivité avancée, IA et innovation industrielle convergent. Avec un écosystème startups de plus en plus structuré, l’équipementier estime que les conditions sont réunies pour faire émerger de nouveaux usages et de nouveaux services basés sur la donnée, l’automatisation et la réalité augmentée.

Walid Naffati & IA

