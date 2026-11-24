Partagez 0 Partages



Ericsson et Altair Semiconductor annoncent avoir réalisé la première connexion à un réseau utilisant la technologie eRedCap (enhanced Reduced Capability), une évolution de la 5G destinée à rendre la connectivité plus accessible aux objets connectés nécessitant moins de débit, une consommation énergétique réduite et des composants moins coûteux.

Cette expérimentation associe le logiciel réseau RAN d’Ericsson au modem ALT1550 d’Altair Semiconductor, compatible avec eRedCap. Elle constitue une étape vers la commercialisation de cette technologie, dont les premiers déploiements commerciaux sont attendus en 2027.

Introduite dans la Release 18 du standard 3GPP, eRedCap complète la technologie RedCap en ciblant des équipements encore moins exigeants en matière de connectivité. L’objectif est notamment de proposer une alternative 5G aux objets connectés actuellement basés sur des réseaux 4G, tout en bénéficiant des capacités de la 5G Standalone.

Les applications envisagées couvrent notamment les capteurs des villes intelligentes, les équipements des réseaux électriques intelligents, les dispositifs de suivi et les systèmes de surveillance industrielle.

La technologie pourrait également favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’appareils grand public intégrant des assistants d’intelligence artificielle, notamment les objets connectés portables. Ces équipements ont besoin d’une connexion permanente, mais pas nécessairement de débits élevés, avec une autonomie importante et un coût de fabrication limité. Les traitements d’intelligence artificielle peuvent alors être exécutés directement sur l’appareil ou dans le cloud.

Pour les opérateurs télécoms, eRedCap représente une possibilité d’élargir les usages de la 5G à des catégories d’équipements jusqu’ici moins adaptées aux réseaux de nouvelle génération. Pour les industriels et les fabricants, elle ouvre la voie à des appareils plus abordables, conçus pour fonctionner plusieurs années sur des infrastructures 5G.

Selon Ericsson et Altair Semiconductor, cette première connexion constitue une étape importante dans la préparation de l’écosystème eRedCap, avant les premières applications commerciales envisagées à partir de 2027.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages