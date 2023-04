Ericsson mise sur la monétisation de la 5G et la réduction de la facture énergétique

Partagez 3 Partages

La technologie 5G vient stimuler la croissance économique, diversifier et multiplier les revenus dans plusieurs secteurs d’activités. La monétisation de cette technologie a, d’ailleurs, été l’un des plus grands focus des acteurs du monde de la technologie au Mobile World Congress 2023. Pour atteindre cet objectif, les sociétés technologiques travaillent d’arrache pieds sur les cas d’usages et les applications que permettrait la 5egénération des réseaux mobiles une fois déployée. Certains nous ont été présentés au booth d’Ericsson.

Durant une visite guidée assurée par le Country Manager d’Ericsson Tunisie, Nader Ben Ammar, nous avons pu examiner les derniers travaux de l’équipementier suédois ; une application pour conduire les véhicules à distance, entre autres. Ce projet est en cours en collaboration avec une entreprise allemande.

Ericsson travaille, aussi, sur la monétisation des communications à travers les APIs. « Cela permettra aux développeurs et aux startups de développer de nouveaux cas d’usage », explique Nader Ben Ammar.

Une autre fonctionnalité développée par l’équipementier nous a, également, été présentée en exclusivité : la détection des fausses stations de base. Appelée également, « IMSI catcher », une fausse station de base est un dispositif électronique utilisé pour intercepter les communications sans fil des téléphones mobiles à proximité. Elle est capable d’imiter les signaux des stations de base d’un opérateur de téléphonie mobile, ce qui permet de tromper les téléphones mobiles actifs dans les environs pour qu’ils se connectent à cette fausse station de base. Une fois connectés, les téléphones mobiles transmettent toutes leurs données de communication, y compris les appels, les messages texte et les données, au dispositif électronique, ce qui permet à une personne mal intentionnée de surveiller, d’écouter ou de collecter ces données confidentielles.

Ericsson œuvre, également, aux objectifs de développement durable en développant des produits moins énergivores. La réduction de la consommation d’énergie dans les télécommunications devient un enjeu important pour réduire l’impact environnemental de l’industrie des télécommunications et économiser de l’argent en réduisant les coûts d’exploitation. « Chez Ericsson nous avons une ambition, celle d’atteindre la neutralité zéro d’ici à 2040. Avec les produits que nous sommes en train de développer, nous allons atteindre une certaine neutralité d’ici à 2025 sur les produits radio et transmission », souligne Nader Ben Ammar.

En plus de la monétisation de la 5G, la diversification de ses applications et la réduction de facture énergétique de ses équipements, Ericsson travaille sur la prochaine génération des réseaux mobiles : la 6G. Un premier prototype exposé au booth d’Ericsson nous a été présenté. Cette technologie pourrait assurer, selon les premiers tests, des vitesses allant jusqu’à 100 Gbps.

Revenant sur les travaux de l’équipementier en Tunisie, Nader Ben Ammar a rappelé qu’Ericsson était en train de densifier le réseau 4G et de tester la 5G à la fois avec les trois opérateurs. « En novembre 2022, nous avons réalisé un test de la 5G avec Tunisie Telecom durant le sommet de la francophonie. Nous avons alors pu démontrer le pouvoir de la 5G ».

En plus de son cœur de métier en tant qu’équipementier, Ericsson a développé d’autres initiatives pour promouvoir les compétences Tic. Dans le cadre de son initiative « Connect to learn » lancée en 2014, l’équipementier a élaboré un programme pour acquérir des connaissances en IoT, Cloud, 5G ou encore l’Intelligence artificielle. Ce programme dispensé en ligne a été baptisé « Ericsson Educate ». Certaines formations sont dédiées aux étudiants et universités, d’autres pour les startups.

Nadya Jennene