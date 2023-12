ESET et l’opérateur de télécommunications KPN s’associent pour protéger les internautes

Partagez 0 Partages

ESET, leader mondialement reconnu dans le domaine de la cybersécurité, annonce aujourd’hui son partenariat stratégique avec une société néerlandaise, KPN, le principal fournisseur de télécommunications et d’informatique aux Pays-Bas. Grâce à cette collaboration, NetProtect protège les clients KPN. Cette solution de filtrage DNS est conçue pour protéger les réseaux domestiques, y compris les appareils connectés (IoT), contre les logiciels malveillants, le phishing et les contenus indésirables.

KPN prend la sécurité de ses clients très au sérieux. En 2022, 15 % de la population néerlandaise a été victime de cybercriminalité, dont 50 % d’escroqueries en ligne et de fraudes financières. 20 % des destinataires ont été victimes de piratage, c’est pourquoi KPN et ESET s’associent pour offrir la meilleure solution à leurs clients. KPN, fournisseur d’accès à Internet, souhaite protéger son trafic réseau et ainsi protéger ses clients.

ESET NetProtect fonctionne en filtrant les requetes DNS (Domain Name System), bloquant ainsi les sites frauduleux ou malveillants avant qu’ils ne soient accessibles par les appareils connectés au réseau domestique. Pour les clients KPN, un seul clic est necessaire pour activer la protection de l’ensemble du foyer. Cette protection est particulièrement utile de nos jours. De nombreux ménages utilisent des appareils intelligents qui ne peuvent pas être sécurisés par un logiciel de sécurité traditionnel.

ESET NetProtect est un bouclier efficace, empêchant vos informations sensibles, telles que votre carte bancaire ou votre identité, d’être capturés par des sites d’hameconnage ou d’escroquerie. De plus, ESET NetProtect rend plus difficile la transmission de nouvelles menaces utilisant l’Intelligence Artificielle et donc plus difficiles à reconnaître par un être humain. Cette protection s’applique à tous les membres de la famille, dont les plus jeunes. Pour mesurer et sensibiliser, la solution comprend également un récapitulatif mensuel des sites malveillants et des cybermenaces déjouées, ainsi qu’un filtre contre les logiciels malveillants et l’hameçonnage et une protection contre les contenus potentiellement indésirables.

Grâce au portail de gestion convivial, les utilisateurs finaux peuvent facilement configurer les paramètres ESET NetProtect pour leurs appareils connectés, gérer les listes de domaines autorisés et bloqués et générer des rapports de sécurité.

Mária Trnková, directrice du marketing chez ESET, a déclaré : « Les personnes et leur sécurité sont la priorité absolue pour ESET. Les nouvelles technologies font indéniablement partie de notre vie quotidienne, mais les menaces s’adaptent et profitent des opportunités offertes. Les menaces sont de plus en plus sophistiquées, ce qui nous pousse à créer des solutions faciles à utiliser et capables d’assurer la protection automatique des internautes.»

Gijs Isbouts, vice-président de KPN Veilig, a ajouté : « Téléviseurs, lampes, caméras ou encore smartphones… le nombre d’appareils intelligents dans nos maisons a explosé. C’est donc notre mission de veiller à ce que nos clients soient en sécurité en ligne. Notre solution KPN Safe Network at Home, en collaboration avec ESET, apporte le plus haut niveau de protection à nos clients à la maison, sans avoir besoin d’être techniquement compétents, et ce qui est génial, c’est que vous l’activez d’un simple clic.

Communiqué