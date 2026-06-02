eSIM : Vers une adoption à grande échelle, entre promesses et défis opérationnels

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Dix ans après son introduction, l’eSIM a cessé d’être une curiosité technologique pour s’imposer comme un levier stratégique de transformation. Selon le dernier rapport eSIM Survey Report 2026 du Mobile World Live, le marché entre désormais dans une phase de passage à l’échelle, portée par le dynamisme du secteur grand public et l’émergence de nouveaux standards industriels dans l’IoT.

Le basculement vers l’échelle : un cap franchi

Si le “grand chambardement” prédit par certains il y a dix ans n’a pas eu lieu — le taux de résiliation des abonnés (churn) n’ayant pas bondi suite à la facilité de changement d’opérateur — l’eSIM est aujourd’hui une réalité incontournable. La GSMA prévoit que les connexions eSIM sur smartphones atteindront 4,9 milliards d’ici 2030.

Le rapport souligne que nous sommes à un point de transition :

22 % des entreprises interrogées sont en déploiement complet.

30 % sont en phase active de planification.

Les deux moteurs du marché : Consommateurs et IoT

L’adoption de l’eSIM se divise aujourd’hui en deux grands axes :

Le marché grand public (43 % des répondants) : Le smartphone reste le fer de lance de l’adoption. Le secteur des voyages et du roaming est le plus visible, où l’eSIM a révolutionné l’expérience utilisateur par sa simplicité d’onboarding.

L’IoT (57 % combiné) : Le domaine industriel est en pleine mutation. Le nouveau standard SGP.32 est perçu comme le catalyseur permettant de gérer des flottes d’objets connectés à grande échelle, avec une expérience utilisateur simplifiée, similaire au monde grand public.

A noter que le standard SGP.32 représente une évolution majeure pour le secteur de l’Internet des objets (IoT). Conçu spécifiquement pour répondre aux limitations des standards précédents, il vise à offrir une expérience utilisateur fluide, similaire à celle du monde grand public, tout en étant adapté aux appareils IoT contraints en énergie, en mémoire ou dépourvus d’interface utilisateur. En facilitant le téléchargement direct et indirect de profils ainsi que la gestion à distance (RSP), ce standard permet aux entreprises de déployer et de gérer leurs flottes d’objets connectés de manière scalable, ouvrant la voie à une approche « construire une fois, expédier partout ».

Les défis : L’exécution prime sur l’innovation

Malgré cet enthousiasme, le passage au “tout numérique” n’est pas sans obstacles. Le rapport met en lumière des défis majeurs qui freinent encore la maturité opérationnelle :

1. Le déficit de notoriété : 55 % des professionnels estiment que le principal frein chez les consommateurs est une simple méconnaissance de l’existence même de l’eSIM.

2. La complexité technique : Pour les opérateurs, la difficulté réside dans l’intégration des systèmes existants (OSS/BSS) et la coordination entre équipementiers (OEM) et fournisseurs de services d’entitlement.

3. L’éveil du standard SGP.32 : Bien que crucial pour l’IoT, une majorité d’acteurs (36 %) avouent ne pas encore être familiers avec les exigences de ce standard.

Vers un modèle eSIM-first

Pour les telcos, l’eSIM ne doit plus être considéré comme un simple remplacement de la carte SIM physique, mais comme un socle logiciel permettant de créer des nouveaux revenus et d’optimiser l’efficacité opérationnelle. En effet, 60 % des répondants s’accordent sur le fait que l’eSIM est déjà plus économique à exploiter que la carte SIM physique, grâce à la réduction des coûts logistiques et de distribution.

En conclusion, le secteur dépasse désormais l’ère des ambitions pour entrer dans celle de l’exécution pratique. La clé du succès pour les opérateurs sera leur capacité à transformer la connectivité en une couche programmable et intégrée, capable de supporter des modèles économiques hybrides, tout en simplifiant le parcours client pour lever les derniers freins à l’adoption.

Walid Naffati

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