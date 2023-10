États-Unis : la FCC autorise l’utilisation de la bande 6 GHz pour les wearables

Partagez 2 Partages

La Federal Communications Commission (FCC) a autorisé l’utilisation de la bande de 6 GHz pour les wearables et appareils à faible consommation, et ce pour stimuler le développement de nouvelles applications AR et VR.

La FCC espère, ainsi, la création d’un écosystème plus souple d’applications de pointe et promouvoir l’utilisation de dispositifs tels que les lunettes de réalité augmentée et virtuelle, entre autres, selon Mobile World Live.

La FCC a succombé à la pression des entreprises technologiques américaines, dont Meta, Google, Apple et Microsoft, pour l’extension de l’utilisation de la bande 6 GHz afin de faciliter le développement de gadgets liés au Metavers.

Dans une déclaration à The Verge, le vice-président des politiques publiques pour l’Amérique du Nord chez Meta, Kevin Martin, a salué cette décision dans une déclaration notant que cela « permet à des entreprises comme (Meta) d’utiliser les nouvelles technologies sans fil pour construire la prochaine vague informatique ».

NJ