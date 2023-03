Ethical Capital Partners rachète MindGeek propriétaire de Pornhub

Partagez 23 Partages

La société de capital-investissement canadienne, Ethical Capital Partners (ECP), a annoncé, l’acquisition de MindGeek (MG), propriétaire d’un large portefeuille de divertissement pour adultes, notamment Pornhub, YouPorn, Redtube, Brazzers, Men.com, Sean Cody, Trans Angels et Nutaku.

Dans un communiqué publié sur son site, ECP indique qu’elle entend par cet investissement « positionner MindGeek comme la plateforme la plus populaire d’Internet pour les contenus destinés aux adultes (…) et veiller à ce que ses plateformes soient à la pointe de l’innovation, de la confiance et de la sécurité sur l’internet, et qu’elles continuent d’accueillir une communauté mondiale inclusive de créateurs, d’interprètes, d’artistes et d’utilisateurs de contenus pour adultes qui célèbrent l’expression créative et sexuelle ».

Notant l’engagement de MindGeek contre les contenus illégaux sur Internet, l’entreprise canadienne ajoute qu’elle contribuera à « au succès de MG en dégageant une valeur supplémentaire par le biais d’investissements dans des sociétés de contenu de classe mondiale, des technologies de sécurité et l’engagement du public ».

« Avec le soutien de ECP, MindGeek poursuivra ses recherches et adoptera les protocoles de sécurité les plus récents et les plus performants afin de rester un leader mondial en matière de confiance et de sécurité et de faire de ses plateformes des espaces inclusifs et sexuellement positifs pour les adultes », souligne Ethical Capital Partners dans son communiqué.

En plus de Pornhub, MindGeek est, également propriétaire de YouPorn, Redtube, Brazzers, Men.com, Sean Cody, Trans Angels et Nutaku. Pornhub demeure, cependant, la plateforme la plus populaire avec une moyenne de cent milliards de vidéos visionnées par an, soit 12,5 vidéos par personne dans le monde.

Le site enregistre plus de cent millions de visites, au quotidien, et plus de 36 milliards de visites par an. La moyenne de visionnage est de 9 minutes et 59 secondes. En termes de bande de passante, la moyenne est de 120 gigaoctets par seconde. Le trafic provient à 76% d’appareils mobiles, y compris les smartphones et les tablettes.

Le nombre de ses utilisateurs enregistrés est de 20 millions. Pour ce qui de la démographie, 74% des visiteurs de Pornhub sont des hommes et 26% des femmes. L’âge moyen des utilisateurs de Pornhub est de 35 ans, sachant que 60% des visiteurs du site ont moins de 35 ans.

NJ