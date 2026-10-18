Etude INT : près d’un internaute tunisien sur deux utilise l’IA, mais l’e-commerce passe par Facebook et Instagram

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L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a publié, en juillet 2026, la deuxième fiche de son Baromètre du Numérique, consacrée à l’usage des services numériques en Tunisie.

THD.tn avait déjà présenté une partie de cette étude dans un précédent article, consacré à l’accès à Internet, avec environ 86% d’utilisateurs et près de 70% des connexions effectuées le soir, à partir de 18h. Cette seconde fiche porte sur ce que font les internautes une fois connectés.

L’enquête a été menée en face à face (méthode CAPI) du 15 mai au 10 juin 2026, auprès de 5 077 personnes âgées de 10 à 70 ans. Tous les pourcentages ci-dessous sont calculés sur les usagers d’Internet, qui représentent 85,9% de l’échantillon.

L’IA : 47,9% des internautes, avec ChatGPT en tête

L’intelligence artificielle est le service le plus utilisé de la fiche, devant les e-services (41,3%), l’e-commerce (36,9%) et l’e-gov (26,5%).

Les usages sont d’abord liés à l’information et à l’apprentissage : 68,9% des utilisateurs d’IA s’en servent pour la recherche d’informations et 51,2% pour les cours et l’éducation. La retouche photo et vidéo (20,7%) et l’aide au travail (17,6%) suivent.

ChatGPT domine largement, cité par 96,3% des utilisateurs d’IA. Viennent ensuite Gemini (32,5%), Open IA (10,9%), Claude (6,3%), Copilot (3,6%), Perplexity (2,3%) et Deepseek (0,7%).

A noter que l’étude liste séparément ChatGPT (96,3%) et Open IA (10,9%). L’INT ne précise pas la raison de cette distinction : il est probable que certains répondants aient cité spontanément le nom de l’entreprise OpenAI, tandis que d’autres ont donné par défaut le nom de son outil le plus connu, ChatGPT.

Le taux d’usage varie fortement selon l’âge : 74,0% chez les 10-17 ans, 74,1% chez les 18-24 ans, 57,2% chez les 25-34 ans, 39,6% chez les 35-44 ans, 27,7% chez les 45-54 ans et 7,3% chez les 60-70 ans. Il progresse aussi avec le niveau d’éducation (70,3% chez les universitaires, 19,5% au niveau primaire) et avec le revenu (36,3% pour 600 dinars ou moins, 60,1% à partir de 2 500 dinars). Les femmes (50,4%) sont un peu plus nombreuses que les hommes (45,3%) à utiliser l’IA.

E-commerce : 36,9% des internautes, surtout via les réseaux sociaux

Parmi les e-acheteurs, 84,5% passent par les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp), contre 15,3% pour les sites web de commerçants, 8,9% pour les places de marché, 5,4% pour les plateformes d’annonces et 4,6% pour les applications en ligne.

Le paiement à la livraison reste le mode dominant, utilisé par 94,6% des e-acheteurs, loin devant la carte bancaire (8,9%) et D17 (4,0%). Pour les applications, Glovo (71,8%) et Yassir (44,6%) arrivent en tête, devant InDrive (23,9%) et Mytek (23,1%).

Les 18-24 ans sont les plus actifs (49,9%). Les femmes achètent davantage en ligne que les hommes (39,6% contre 34,2%). Par district, le District 4 est en tête (44,6%) et le District 3 ferme la marche (32,4%).

E-services : 41,3%, avec un pic chez les 18-24 ans

Les e-services couvrent notamment l’accès à un document administratif en ligne, l’achat d’un produit ou l’inscription scolaire. Le pic d’usage est atteint chez les 18-24 ans (54,7%), suivis des 25-34 ans (52,5%). L’usage tombe à 14,5% chez les 60-70 ans.

L’écart est net selon l’éducation (73,0% chez les universitaires, 8,8% sans scolarité) et selon le revenu (de 36,7% à 52,6%).

E-gov : 26,5%, le service le moins utilisé

L’usage des services administratifs en ligne (vignette, extrait de naissance, etc.) est le plus faible de la fiche. Il est quasi identique chez les hommes (26,6%) et les femmes (26,5%), et plus élevé chez les 18-34 ans (35,2% et 35,6%).

La principale raison de non-usage n’est ni la complexité ni la sécurité. 52,1% des internautes disent ne pas en avoir besoin et 21,6% n’en ont pas eu l’occasion. 13,7% déclarent n’avoir aucune idée de ces services. Seuls 3,4% les jugent trop compliqués et 2,5% évoquent un manque de confiance dans la sécurité.

Dans chaque domaine, les actifs du secteur Télécommunications/TIC affichent les taux les plus élevés : 76,4% pour les e-services, 69,4% pour l’e-commerce, 64,3% pour l’IA et 56,7% pour l’e-gov.

Walid Naffati

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